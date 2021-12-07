В Свердловской области дефицит бюджета в 2022 году составит 11 миллиардов

Параметры областного бюджета утвердили в Законодательном собрании 7 декабря 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

7 декабря 2021 года депутаты свердловского Заксобрания приняли во втором и третьем чтениях проект бюджета региона на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

К окончательному чтению в проект бюджета внесли несколько поправок. Так, общая сумма расходов областной казны увеличена на 5,1 миллиарда рублей, а доходов – на 14 миллиардов рублей.

- Доходы регионального бюджета возрастают с 331,9 миллиарда рублей до 346,4 миллиарда рублей. В этой сумме учтены 11,1 миллиарда рублей, которые дополнительно поступят к нам в качестве безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Дефицит областного бюджета в 2022 году увеличится незначительно - на 1,8 миллиарда рублей и составит около 11 миллиардов рублей, - рассказывает председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина.

Финансирование здравоохранения в 2022 году в Свердловской области увеличили на сумму более 11 миллиардов рублей, также вырастут расходы на образование и социальную политику.

Муниципалитетам дополнительно дадут 739 миллионов. На социальные услуги муниципальным образованиям дополнительно передадут около 245 миллионов рублей. Также на 203 миллиона дополнительно поддержат сельхозпроизводителей, 100 миллионов дополнительно передадут на газификацию.