С середины 2018 года Андрей Шарашкин пешком идет по России. Фото: vk.com/peshkom_po_russia

Сложно найти в России место, куда еще не ступала нога сибирского Форреста Гампа - Андрея Шарашкина. Больше трех лет назад бывший военный и учитель ОБЖ вышел из своего дома и отправился в пешее путешествие по стране, чтобы осуществить мечту детства. О том, где он идет и что видит, Андрей подробно рассказывал на своих страницах в социальных сетях.

В теплое время года он спал в палатке, из-за чего однажды в степи в Калмыкии стая из восьми волков застала его врасплох. А в холодные месяцы он останавливался на ночлег в домах своих подписчиков.

Когда «Комсомолка» разговаривала с Андреем Шарашкиным в прошлый раз, он шел по Свердловской области. Наш регион путешественник посетил транзитом между ХМАО и Пермским краем. Впереди у него было еще больше двух лет пути по центральным регионам страны. Однако сегодня стало известно, что от планов этих сибирскому Форресту Гампу пришлось отказаться. Из-за начавшихся проблем со здоровьем он вынужден временно приостановить свое путешествие.

- Друзья, я должен прервать свое путешествие. Выдвигаюсь автостопом домой, - рассказал Андрей Шарашкин подписчикам на своей странице в Instagram. – Спасибо всем, кто был со мной все эти три с половиной года моего путешествия, за поддержку как моральную, так и материальную. Извините, что не получилось пройти весь запланированный путь, но обстоятельства, т.е. проблемы со здоровьем вынуждают меня прервать его.

Одна из крайних фотографий путешественника, опубликованная им в соцсетях. Фото: instagram.com/bis65a/

Как оказалось, у Андрея Шарашкина начались проблемы с ногами – очень сильно болят колени.

- Я терпел сколько мог, но всему есть предел, - написал Андрей Шарашкин. – Как только подлечусь, мы продолжим с вами идти по нашей необъятной и красивой стране.

3 декабря путешественник находился в Саранске. После этого он направился в Чебоксары. В палатке сейчас Андрей Шарашкин уже не ночует. Он снимает квартиры, чтобы переночевать. Он рассказывает, что добираться домой приходится на попутках. При этом из-за болей в коленях он практически не может идти.

- Больше приходится стоять на дороге, чем ехать. До Пензы пришлось добираться на семи машинах. Идти уже тяжело, очень сильно болят коленки. Приходится, стоять там, где высадила машина. Кругом одни поля, леса мало, - рассказывает путешественник.

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