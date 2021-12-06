В Нижнем Тагиле водитель, скрываясь от ГИБДД, врезался в дерево и погиб

На требования остановить машину водитель не отреагировал. Фото: ГИБДД Свердловской области

В Нижнем Тагиле водитель, скрываясь от сотрудников ГИБДД, врезался в дерево и погиб. Как сообщила Госавтоинспекция Свердловской области, на Исинском тракте 6 декабря в 11:00 сотрудники патрульной службы ДПС заметили автомобиль «Кио Рио» без номеров. На требования остановить машину водитель не отреагировал, а лишь прибавил скорость.

43-летний мужчина погиб на месте до приезда медиков. Фото: ГИБДД Свердловской области

- В районе 3 километра Исинского тракта водитель не выбрал скорость, обеспечивающую контроль за движением, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и наезд на препятствие (дерево), - рассказали в региональной ГИБДД.

43-летний мужчина погиб на месте до приезда медиков. Полиция установила, что свердловчанин во время аварии не был пристегнут ремнем безопасности и находился в машине один. В настоящее время по факту ДТП проводится расследование.

В настоящее время по факту ДТП проводится расследование. Фото: ГИБДД Свердловской области

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