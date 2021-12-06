Утерла нос хейтерам: пацанка из уральской глубинки изменилась до неузнаваемости на «Модном приговоре»

32-летняя Татьяна отправилась на шоу по совету дочери. Фото: личная страница Татьяны Ушаковой

Жительница поселка Ачит Татьяна Ушакова приняла участие в популярном телевизионном шоу «Модный приговор», чтобы изменить стиль и жизнь к лучшему.

Раньше Татьяна предпочитала стиль, далекий от гламурного, его можно назвать просто – «пацанский». Тем более работа на котельной в химической лаборатории не предполагает ношение фешенебельной одежды и модных аксессуаров. С чего бы ей модничать?

Раньше Татьяна предпочитала стиль, далекий от гламурного, его можно назвать просто – «пацанский». Фото: предоставила Татьяна Ушакова.

СПЛЯСАЛИ В СОЦСЕТЯХ

Однажды 12-летняя дочь Татьяны предложила ей завести аккаунты в соцсетях. И женщина вняла совету.

- Она предложила установить мне «Инстаграм». Я так и сделала, сначала просто читала почты известных людей. Потом она предложила снимать совместный "ТикТок. Я попробовала и мне понравилось. Так и появились подписчики, среди которых были и хейтеры, и доброжелатели. Людям понравилось, как мы пляшем. А видео из «ТикТока» я начала выкладывать и в «Инстаграм», - рассказала «КП-Екатеринбург» Татьяна.

Так у многодетной мамы появились первые несколько тысяч подписчиков. Когда и число перевалило за 10 тысяч, к Татьяне в личные сообщения поступили приглашения приехать на телевидение. Конечно, Татьяна не поверила, что ее зовут участвовать в передачах по теме мода. Ведь она привыкла к жизни в маленьком поселке и даже не мечтала о блеске софитов и московских телестудиях.

- Пришло приглашение от редактора передачи. Я проигнорировала, подумала, что это какой-то «развод». Затем указала ссылку в «ТикТоке» на свой «Инстаграм». В начале августа мне снова приходит приглашение от редактора передачи на участие. Я так была настроена скептически, а дочь попросила ответить. Оставила номер телефона и мне позвонил редактор, - рассказывает Татьяна.

Перед съемками с Татьяной поработали стилист и эксперты из мира моды. Фото: предоставила Татьяна Ушакова

«ТАНЮШКА, МОЖЕТ, ВСТРЕТИМСЯ?»

Попасть в телевизионную студию популярного шоу оказалось проще, чем думала героиня. Для начала Татьяне Ушаковой пришлось пройти несколько собеседований. Она очень переживала, понимая, что ее увидит вся страна. Местные жители села Ачит тоже с сомнением отнеслись к идее соседки отправиться в Москву.

- Говорили мне, да куда ты поедешь, да там себя будут высмеивать. Я заполнила анкету, поделилась своей историей. В октябре мне сказали, что через две-три недели ждут меня на съемки. 16 ноября я приехала в гостиницу с дочкой. Мне позвонила стилистка передачи и так по-доброму, говорит: «Танюшка, можем сегодня встретимся?». Я расслабилась и жила всю эту неделю в кайф, - говорит участница.

СЛЕЗЫ СЧАСТЬЯ

Перед съемками с Татьяной поработали стилист и эксперты из мира моды. Она в буквальном смысле преобразилась.

- Меня возили по бутикам и завязывали мне глаза. Я себя не видела до эфира и выхода на подиум в новом образе ни разу. Уже 20 ноября меня пригласили на съемочную площадку, и также надели на меня повязку. Я совершенно ничего не видела. В этом шоу все по-настоящему, - вспоминает гостья программы. - Мы рассказали свою реальную историю и вели себя совершенно естественно. Знаете, как трепетно было участвовать. Я когда себя увидела себя шикарную, то у меня покатились слезы. Дочь тоже заплакала от неожиданности, она никогда не видела меня такой.

Татьяна даже не мечтала о блеске софитов и московских телестудиях. Фото: предоставила Татьяна Ушакова.

Поездка в Москву стала незабываемым приключением для Татьяны и ее дочери. Теперь Татьяна Ушакова старается возвращаться к своему образу как можно чаще. Даже обычная прогулка теперь – повод одеться элегантно.

Кроме того, участница шоу выражает свою искреннюю благодарность телепередаче «Модный приговор» за преображение и уверенность в себе. Татьяна готова поделиться контактами редактора с теми девушками, которые захотят поучаствовать в съемках.

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