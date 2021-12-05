Туристы из Екатеринбурга на сутки застряли в Хургаде из-за поломки самолета

Борт должен приземлиться в Екатеринбурге в 18:50 по местному времени Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько десятков туристов из Екатеринбурга застряли в аэропорту Хургады без питания и воды на семь часов. Сначала пассажиры провели три часа в самолете, а потом их перевели в зал ожидания, и только к вечеру уральцы попали в отель, где их накормили и дали отдохнуть, вернув багаж.

Пассажирский рейс «Хургада – Екатеринбург» компании Royal Flight был назначен на 12:40 4 декабря. Однако его несколько раз переносили, а потом и вовсе отменили, когда оказалось, что борт оказался неисправен.

В воскресенье, 5 декабря, к расследованию инцидента подключилась Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

- В настоящее время авиакомпанией представлено два резервных воздушных судна с целью перевозки пассажиров указанного рейса, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры.

Ведомство намерено проверить соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения сотрудники прокуратуры намерены отреагировать на это. Проводится проверка.

Пассажирский борт с уральскими туристами должен приземлиться в аэропорту «Кольцово» около 19 часов 5 декабря.