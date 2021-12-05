Екатеринбурженка ищет водителя, который переехал ее собаку на «зебре»

Прохожие не остались в стороне и предложили помочь перевезти пострадавшую собачку к ветеринару. Фото: соцсети Марии Ининой.

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Татищева и Мельникова водитель сбил собаку породы цвергшнауцер и скрылся. Это произошло вечером 1 декабря, когда екатеринбурженка Мария Инина переходила дорогу со своим питомцем Варварой на зеленый свет. Об этом сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург».

- Ищу очевидцев, которые 1 декабря в 22:00 - 22:10 стояли на светофоре перекрестка Татищева - Мельникова в сторону Репина. Мы переходили на разрешающий сигнал светофора. Автомобиль ехал по Татищева со стороны Пирогова. Ему по знакам направление прямо было. Он повернул на Мельникова и снова на Татищева. Собака бежала впереди. Он проехал по ней и скрылся. Очень прошу просмотреть ваши регистраторы для установления номера и марки машины, - написала в сообществе «Инцидент Екатеринбург» Мария Инина.

Владелица питомца намерена найти водителя, она обратилась с заявлением в ГИБДД. Фото: предоставила Мария Инина.

Прохожие не остались в стороне и предложили помочь перевезти пострадавшую собачку к ветеринару.

- Я была в ужасе и шоке. Я подняла мою любимую Варвару и сразу побежала в сторону дома. А ребята, которые шли за нами догнали меня и предложили довести нас до ветеринарной клиники. А еще один молодой человек стал бежать за машиной, чтобы разглядеть номер водителя. Но догнать машину он не смог, - рассказала «КП-Екатеринбург» - Екатеринбург Мария Инина.

По словам девушки, спасти пострадавшего питомца не удалось, он скончался в ветклинике. Фото: предоставила Мария Инина.

По словам девушки, спасти пострадавшего питомца не удалось, он скончался в ветклинике. Подписчики сообщества разделились на два лагеря, одни говорили, что это естественный отбор, а другие уверяли, что хозяйка должна была быть внимательнее.

- Если бы Ваша собака была на поводке, и вы бы оглядывались по сторонам, то наверняка б увидели неадеквата. И вовремя остановились вместе со своей собакой. Хоть он и не прав, но все были бы живы, - пишет Сергей Александров.

В свою очередь, Мария утверждает, что ее Варвара знала команду и когда можно переходить дорогу. Владелица питомца намерена найти водителя, она обратилась с заявлением в ГИБДД.

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