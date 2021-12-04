В Екатеринбурге агрессивный мужчина напал на сотрудников скорой, приехавших на вызов к его ребенку

Только за последний год в Екатеринбурге было совершено около 20 нападений на работников скорой на вызовах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ночь на 4 декабря агрессивный мужчина напал на сотрудников скорой помощи, которые приехали на вызов к его ребенку. Мужчина потребовал взять анализы для ПЦР-теста у малыша, как только он услышал, что в полномочия работников станции не входят лабораторные исследования, он начал снимать медиков на телефон и попытался отобрать папку с документами.

- Потом он вовсе на глазах у маленького пациента скрутил сотрудника скорой помощи, причинив ей физическую боль. Благодаря грамотным действиям второго фельдшера, который буквально выхватил девушку из рук агрессора, медикам удалось быстро покинуть место происшествия, - сообщают в пресс-службе скорой помощи Екатеринбурга.

После случившегося сотрудники скорой написали заявление Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медики негодуют, что зачастую родители, не зная тонкостей работы скорой помощи, проявляют агрессию и ведут себя неадекватно. Также они напоминают, что не лабораторная диагностика не входит в их обязанности на основании существующего законодательства.

- В данном случае родители ребенка проявили агрессию и жестокость по отношению к бригаде. И все это при том, что за день до этого у них был участковый педиатр, который все объяснил и назначил терапию. У нас просто нет слов для комментирования действий этого родителя, - продолжили администрации в станции скорой медицинской помощи им. В. Ф. Капиноса

Медики напомнили, что только за последний год в Екатеринбурге было совершено около 20 нападений на работников скорой медицинской помощи на вызовах. После этого инцидента они обратились с заявлением в полицию. В правоохранительных органах пообещали прокомментировать ситуацию позднее.