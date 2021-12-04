Футбольный клуб «Урал» вырывает победу на выезде в игре с московским «Локомотивом»

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб «Урал» на выезде смог вырвать победу в игре с московским «Локомотивом» в рамках Российской Премер-Лиги. Встреча на «РЖД арене» завершилась со счетом 1:0. С первых минут игры москвичи начали активно прессинговать, однако защита «Урала» стойко отбивала все атаки, и даже ловила соперника на контратаках, заработав несколько угловых.

На 40 минуте защитник Тин Едвай опасно сыграл локтем в своей штрафной, едва не ударив им по лицу соперника, за что судья выписал ему «горчичник» и назначил пенальти. На 42 минуте Рафал Августиняк реализовал 11-метровый, вратарь Даниил Худяков не смог прочитать этот удар и отскочил в противоположный угол.

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

В начале второго тайма Тин Едвай схватил еще одну желтую карточку, и был удален с поля, а «Урал» получил численное большинство. На 53 минуте Илья Помазун по-настоящему спас свою команду, сумев отбить удар головой от Пабло, и перевел опасный момент в угловой, который хозяева не смогли реализовать. Также хозяева создали опаснейший момент на 70 минуте, но гостей выручила перекладина. Гости же убедительно играли и в атаке, и в обороне.

Эта победа становится для «Урала» первой в последних шести матчах, «шмели» забирают волевые три очка и уходят с последнего места турнирной таблицы.

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Напомним, «Урал» в этом сезоне уже играл против московской команды. Тогда встреча, прошедшая в Екатеринбурге в сентяре, завершилась нулевой ничьей. В целом футболисты обеих клубов показали примерно равную игру. Тогда всего за матч гости нанесли 13 ударов по воротам, а вот хозяева отличились в два раза меньше.