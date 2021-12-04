Мужчина и женщина переходили дорогу в неположенном месте Фото: Александр ГЛУЗ

В Екатеринбурге водитель трамвая сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел 4 декабря около 11:45 на улице Халтурина недалеко от дома № 53. Известно, что вагон, который курсирует по маршруту № 7, ехал от Марата к Готвальда.

- Водитель трамвая, двигаясь вдоль улице Халтурина, допустил наезд на двоих пешеходов, переходящих трамвайные пути справа налево по ходу движения трамвая в неустановленном для перехода месте, - сообщили «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: новостной портал "Е1"

В аварии пострадал 43-летний мужчина, у него диагностировали травму плеча, а также 65-летняя пенсионерка, у нее врачи обнаружили травму бедра, пешеходов госпитализировали. Вагоновожатой оказалась 28-летняя девушка, ранее к ответственности за нарушения ПДД ее не привлекали.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что в начале октября в Екатеринбурге под колесами трамвая погибла школьница. Девочка не удержалась, зацепившись между вагонами, и упала на пути. Трагедия произошла напротив дома на 8 Марта, 202/3. Позже выяснилось, что девочка училась в «золотой школе» № 106, поэтому ее похороны оплатил уральский миллиардер Андрей Симановский.