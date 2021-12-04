Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 4 декабря 2021 года

114 новых случаев приходится на уральскую столицу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области впервые за долгое время зарегистрировали меньше 700 зараженных за день. За прошедшие сутки официально подтверждено еще 692 новых случая заражения коронавирусом, из которых 114 приходится на уральскую столицу.

Также новые случаи заражения COVID-19 подтверждены у жителей Качканара, Серова, Сухого Лога, Полевского, Первоуральска, Камышлова, Ревды, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Нижней Салды и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии на Среднем Урале по официальным данным составляет 182 060 человек, из которых 158 750 полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки врачи сняли диагноз у 486 человек.

На данный момент состояние 721 пациента оценивается как тяжелое, 447 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 361 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждено еще 35 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 8 560 человек.