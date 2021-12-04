На Урале в шахтерском поселке произошел мощный горный удар

Местная шахта работает в штатном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поздним вечером 3 декабря жители поселка Черемухово вздрогнули от мощного подземного толчка. Перепуганные очевидцы стали делиться переживаниями в социальных сетях, они уже начали думать, что на Урале произошло землетрясение или на местной шахте произошло происшествие.

- Тряхануло на Черемухово, улица Калинина. Тарелки вылетели! Кошка на дыбы встала. Время пересменки, дай бог, чтобы все было без последствий. Удар мощный. Все ходуном, свет моргал, дети перепугались напрочь. Ещё эффект от натяжного потолка дополнительный. Обычно слабже и более короткие горные удары, а тут прямо капитально, - рассказывают подписчики сообщества «Подслушано. Сеевероуральк 18+».

Жители поселка Черемухово вздрогнули от мощного подземного толчка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но оказалось, что это был рабочий момент, и ничего страшного не случилось. Эту информацию подтвердили в МЧС.

— В поселке Черемухово зарегистрирована сейсмическая активность «горный удар» на шахте «Черемуховская-Глубокая». Информации о пострадавших не поступало, шахта работает в штатном режиме. Подразделения военизированного горноспасательного отряда не привлекались, — рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Оперативно связаться с специалистами-сейсмологами на момент публикации не удалось. Известно, что на «Черемуховской» добывают бокситы, а ее глубина составляет почти полтора километра.