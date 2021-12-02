В стиле 90-х: на Урале полиция поймала двух рэкетиров, требовавших дань с местной автомастерской

Налетчикам грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кушве полицейские задержали двух рэкетиров, которые терроризировали механиков местного автосервиса. История в стиле 90-х началась с того, что у бандитов сломалась машина, недолго думая, они отвезли ее в сервис, слесари быстро и качественно починили автомобиль, и тогда клиенты мастерской решили отблагодарить работников по-своему.

- Уезжая из мастерской, лихие уральские хлопцы бесцеремонно сделали предложение владельцам сервиса трудиться под их «крышей», чтобы избежать неприятностей в жизни, - рассказал руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерий Горелых.

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Целую неделю злоумышленники обхаживали автосервис, однако механики настойчиво отказывались платить дань, злоумышленники восприняли это как личное оскорбление и от слов перешли к делу. В одну из ночей в квартире рабочего разбили окна, а позже его жестоко избили и, угрожая пистолетом, отобрали личную машину.

По словам полковника Горелых, терпеть откровенно криминальные издевательства мужчина не стал и обратился в полицию. Как оказалось, одним из обидчиков был рецидивист со стажем, он провел в колониях целых 17 лет своей жизни.

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

- Оба задержанных арестованы и помещены под стражу в СИЗО Нижнего Тагила. Орудие преступления и похищенная иномарка у подозреваемых изъяты, - добавил Валерий Горелых.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Теперь налетчикам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее свердловская полиция раскрыла подробности дерзкого похищения уральца из-за долга в 15 тысяч рублей. Мужчина ударил ножом своего знакомого и, привязав его веревкой, протащил на машине около километра.