Три причины сменить барбершоп на новую машинку для стрижки

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Теперь кажется удобным и правильным иметь «домашнего барбера» – качественную машинку для стрижки. Поддержать в этом желании сможет новая машинка Polaris PHC 3017 Argan Therapy PRO.

Подходит для разных стрижек

Polaris PHC 3017 Argan Therapy PRO предназначена для создания стильных мужских стрижек и ухода за бородой в домашних условиях. Титаново-керамические лезвия надолго сохраняют острую заточку, предотвращают защипывание и легко справятся даже с жесткими волосами. Материал режущего блока – гипоаллергенный.

Машинка для стрижки волос и бороды позволит всегда выглядеть модно и ухоженно. Регулировка длины стрижки возможна двумя способами. Первый – подвижный ролик регулирует длину от 0,8 до 2 мм. Второй способ – съемными телескопическими насадками-гребнями: 3, 6, 9, 12, 16 мм. В совокупности с помощью одной машинки длина может регулироваться от 0,8 до 16 мм, что позволит заботиться о прическах разной длины, ухаживать за бакенбардами, усами и бородой. Ширина лезвия – 45 мм. Благодаря этому подстричься можно быстро и удобно.

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Удобная в обслуживании

Машинка работает от сети и от аккумулятора. В рабочем состоянии и без подзарядки – может находиться до трех часов, а для заряда ей потребуется 2,5 часа. Это значит, что прибор всегда готов к работе, следовательно, вы в любой момент получите отличный результат. Контролировать уровень заряда удобно благодаря индикатору на корпусе.

Корпус машинки герметичен благодаря соответствию стандарту влагозащиты IPX8, что попозволяет быстро очистить лезвие под струей проточной воды сразу же после стрижки. Машинка оснащена удобной подставкой для хранения и подзарядки. В наборе идет масло и щеточка для чистки, а сетевой шнур 1,8 метров длиной позволяет чувствовать себя свободно.

Стрижет с одного раза

Машинка обладает роторным мотором – 6400 оборотов в минуту. Он настолько мощный, что не нужно проводить машинкой по одному и тому же месту несколько раз. Минимум усилий – и желаемый результат достигается с первого раза. Литий-ионный аккумулятор без эффекта памяти обеспечит долгий срок службы. Емкость аккумулятора останется прежней, даже если вы не всегда заряжали его до конца. Гарантия на машинку – 3 года.

Производитель позаботился о мужчинах и расширил машинкой для бритья линейку профессиональных приборов Argan Therapy PRO, в которой раньше были представлены стайлеры и фен.