Екатеринбург пережил аномальную гололедицу лучше Тюмени и Челябинска

Фото: Архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «Служебном романе» Алиса Фрейндлих пела «У природы нет плохой погоды…». Так то оно так, но несвоевременная погода у нее точно есть. Как иначе назвать тепло и проливные дожди в первые дни зимы? Сначала всю ночь слушаешь капель, а утром, когда лужи прихватит заморозком, мысли только о том, как бы не поскользнуться. И такое во всех городах Уральского федерального округа.

ХУЛИГАНИТ БЕНЕДИКТ

У виновника погодных «чудес» есть имя – Бенедикт. Так синоптики назвали атлантический циклон, который уже и ураганным ветром по Турции пронесся и Крым подтопил. До Урала, к счастью, дошли лишь его отголоски. Но тоже мало приятного.

- Циклон - это средство доставки этого тепла, - отмечает Галина Шепоренко, главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС». - Тепло выносится с районов средиземноморья. Циклон мощный, его принесли сильные ветра.

Тюмень 1 декабря превратилась в огромный каток. Коркой льда покрылись с утра и автомобили, и дороги, и деревья. За утро среды в приемное отделение ОКБ№2 Тюмени попало больше 100 человек с травмами. Люди с ушибами, вывихами, несложными переломами – это те, кто еще легко отделался, поскользнувшись на тротуаре.

- В основном медикам тюменцы рассказывают, что упали по пути на работу, чаще всего: на тротуаре у дома, при выходе из машины, на крылечках зданий, - сообщают в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Общественному транспорту тоже не повезло. Из-за гололеда пришлось закрыть движение автобусов на трассе Тюмень – Омск. Прекратилось движение автобусов в соседний Ялуторовск.

А в Челябинске гололед и вовсе едва не привел к катастрофе. 1 декабря в местном аэропорту при заходе на посадку самолет, прилетевший из Казани, выкатился за край взлетно-посадочной полосы на 20 метров.

- На борту находились 32 пассажира, 1 из них несовершеннолетний и 3 члена экипажа, - сообщали в Уральской транспортной прокуратуре.

К счастью, никто не пострадал. Как оказалось, причиной ЧП был сильный боковой ветер и… обледенение взлетно-посадочной полосы. Но этим неприятности не закончились. Из-за гололедицы не смогли взлететь девять самолетов, направлявшихся в Казань, Ростов-на-Дону, Норильск, Санкт-Петербург, Москву и Минеральные Воды. Порядка тысячи человек вынуждены были ждать, когда распогодится.

Фото: Архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЕКАТЕРИНБУРГ СПРАВИЛСЯ

Екатеринбург в минувшие дни тоже покрыло гололедом. Но у нас, к счастью, обошлось без серьезных последствий. Аэропорт работал в обычном режиме, общественный транспорт, да и просто автомобили, спокойно ездили по дорогам. Тут свердловчан выручила привычка городских служб обрабатывать дороги противогололедными средствами.

- На дорогах химические материалы уже применялись и этот остаток противогололедных средств не дал образоваться льду на дорожном полотне, - объясняет Владимир Капустин, заместитель председателя комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга.

С тротуарами ситуация сложнее – те реактивы, которыми посыпают проезжие части, на тротуарах применять нельзя. А из-за того, что чистить их у нас от снега стараются до покрытия, наледь, тут уж никуда не денешься, образовалась сразу, как прошел дождь. Объясняется это явление просто – крепкие морозы в ноябре у нас уже были, и земля промерзла настолько, что любую влагу на себе она моментально обращает в лед.

- На тротуарах мы применяем фракционный песок. За прошедшую ночь (на 1 декабря, - Прим. Ред.) было высыпано порядка 70 тонн песка на территории города, - уточняет Владимир Капустин. – К обеду среды уже все увидели, что лед растаял. На дорогах мы продолжили бороться с ранее выпавшими осадками. Вывезли порядка 3000 тонн снега с территории города, было задействовано около 300 единиц техники.

К вопросу о том, ждать ли нам повторения ситуации с гололедом, ответ утвердительный - ждать. По прогнозам синоптиков, продлится оттепель еще несколько дней. В субботу, например, она еще вполне возможна. А вот в воскресенье уже начнет подмораживать. Ну а со следующей недели декабрь вновь будет похож на классический декабрь – с морозами и снегом.

СКАЗАНО

Когда придут морозы

Галина ШЕПОРЕНКО, главный синоптик Уральского гидрометцентра:

- Не так часто бывает такая сильная гололедица, но оттепель и дожди для начала декабря нередкое явление. Они бывают и в другие месяцы уральской зимы. Подмораживать начнет в уже воскресенье. Следующая неделя будет по-зимнему умеренно морозной. Температура подтянется к норме и опустится до -10, -15 градусов в ночные часы и днем будет держаться на уровне -7,- 10 градусов.