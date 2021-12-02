Что необходимо знать о больничных листах и получении технических средств реабилитации с 1 января 2022 г.?

Прошел круглый стол с представителями Фонда социального страхования СО Фото: Алексей БУЛАТОВ

30 ноября на круглом столе, организованном Комсомольской правдой, представители Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, представители работодателей, банковского сектора и производителей средств технической реабилитации обсудили цифровизацию социального страхования: переход на электронные листы нетрудоспособности, а так же оформление электронных сертификатов на получение технических средств реабилитации в действии.

С 1 января 2022 года пройдет полный переход на ЭЛН Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, С 1 января 2022 года в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 № 126-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования» выдача листков нетрудоспособности будет осуществляться в электронном виде. Проект развивается с 2017 года. Ранее электронный лист нетрудоспособности был альтернативой бумажному листу.

«Принцип социального страхования – это клиентоориентированность. Именно с этой целью бумажный вариант листа нетрудоспособности исключается из оборота. Электронный лист нетрудоспособности дает возможность получать услугу в беззаявительном формате» - пояснила Елена Анатольевна Альшиц, управляющий отделением фонда ГУ – Свердловским региональным отделением ФСС ФР.

Альшиц Елена Анатольевна, управляющий ГУ Свердловским отделением Фонда социального страхования РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каким образом это будет осуществляться и что изменится для обычного гражданина? Раньше гражданин, получив в медицинском учреждении лист нетрудоспособности, передавал его работодателю, а работодатель в свою очередь подавал сведения в ФСС. С 2022 года, после обращения гражданина в медицинское учреждение, информация об открытии, продлении, закрытии электронного листа нетрудоспособности, будет поступать сразу в ФСС, а работодателю – в виде уведомления, посредством системы электронного документооборота (канал СЭДО). То есть работник избавляется от необходимости идти к работодателю с больничным листом. Те работодатели, кто не пользуется ЭДО, могут принести документы в бумажном виде, но это касается только тех организаций, где численность работников менее 10 человек.

Обсудили что необходимо знать о больничных листах и получении технических средств реабилитации с 1 января 2022 г. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пример успешной реализации работы с электронными листами нетрудоспособности привела директор филиала №3 ГУ – Свердловского регионального отделения ФСС РФ Светлана Викторовна Белякова. По данным филиала №3 на сегодняшний день 12,5 тыс. работодателей и 55 медицинских организаций от Кировограда до Качканара успешно апробируют использование электронных листов нетрудоспособности.

«За 10 месяцев 2021 года мы обработали 5 392 листа нетрудоспособности. Из них электронных - 4 545 шт., что составляет 84% от объема. И 847 бумажных - 16% объема. У системы есть неоспоримые плюсы для работника - выплаты происходят очень быстро, и для работодателя – нет необходимости, тратить свои денежные средства» - поделилась опытом работы Лариса Владимировна Медведева, главный бухгалтер ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат».

Еще одним нововведением с 2022 года станет получение электронных сертификатов на приобретение технических средств реабилитации (ТСР). Получить электронный сертификат можно через единый портал Госуслуг, в МФЦ или ФСС. Это очень облегчает жизнь маломобильной категории населения. Электронный сертификат содержит информацию о видах ТСР, которые можно приобрести на средства сертификата, их количестве, сроке действия сертификата и максимальной цене за единицу ТСР. ВАЖНО! Электронный сертификат привязывается к номеру электронной карты только платежной системы МИР. На сегодняшний момент три банка, работают по системе активации электронных сертификатов: Центр-инвест, Русский стандарт и Альфа банк. Денежные средства на карту не перечисляются, а резервируются в федеральном казначействе до совершения покупки. Это исключает нецелевое расходование данных средств.

Участники взаимодействия при реализации ЭС

«Система опробована как с точки зрения удобства для покупателя, так и для кассира. Вся процедура активации сертификата происходит в считанные секунды. До конца года будут оборудованы первые 100 точек, где можно будет воспользоваться электронным сертификатом» - комментирует готовность к работе с электронными сертификатами Константин Павлович Гвоздарев, - начальник отдела торгового эквайринга Департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса АО «Альфа-Банк».

Карабанов Евгений Сергеевич , и.о. Управляющего «Екатеринбургским» филиалом ФГУП «Московское Пр ОП» Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Для нас и наших клиентов сложная техническая сторона процесса не играет роли. Все происходит быстро и просто. Из цепочки исключаются живые деньги и нецелевое использование средств» - делится впечатлением тестового использование системы Евгений Сергеевич Карабанов, и.о. Управляющего «Екатеринбургским» филиалом ФГУП «Московское ПрОП».

Чтобы вся информация об услугах ФСС и способах их получения была под рукой 24/7, создано специальное мобильное приложение «Социальный навигатор». Приложение не только содержит информацию обо всех услугах ФСС, перечень необходимых документов для получения услуги, но и карту с геолокацией, где можно посмотреть маршрут до удобного для посещения отделения, калькулятор расчета пособий, каталог поставщиков, которые уже работают по системе электронных сертификатов.

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