Уведомления о необходимости оплатить налоги на имущество начали рассылать еще в конце сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

До 1 декабря жители Екатеринбурга, как и все граждане России, должны были заплатить налог на имущество. В ФНС России об этом уже напоминали.

- Речь идет о налоге на имущество физических лиц, транспортном налоге и земельном налоге, а также о налоге на доходы физических лиц, не удержанном источником выплаты, - объясняет Владислава Нестерова, заместитель начальника отдела камеральных проверок №2 ИФНС России по Кировскому району Екатеринбурга.

На календаре уже 2 декабря. А значит, если кто-то так и не заплатил имущественный налог, для него с этой даты начинают начисляться пени.

- Начиная со 2 декабря 2021 года на неоплаченную сумму налога начнется начисление пеней, и налогоплательщики перейдут в разряд должников, - говорит Владислава Нестерова. – Пени имеют фиксированный размер – 1/300 действующей ставки рефинансирования Центробанка России и начисляются за каждый день просрочки платежа. Поэтому чем раньше задолженность будет погашена, тем меньше будет сумма пени к уплате.

Тут немного объясним. Пени рассчитываются так: сумма неуплаченого налога умножается на число дней просрочки, а затем на 1/300 от ставки ЦБ. Сейчас она составляет 7,5%. То есть трехсотая доля от нее это 0,025%.

До 1 декабря нужно было заплатить налог на имущество физических лиц, транспортный налог и земельный налог, а также налог на доходы физических лиц, не удержанные источником выплаты. Фото: Иван МАКЕЕВ

Но начисление пени это не единственная санкция. Злостных неплательщиков могут ожидать такие последствия, как взыскание задолженности со счетов в банке, с заработной платы, с пенсии. В очень серьезных случаях возможны арест и реализация имущества, ограничение права распоряжаться имуществом и запрет на выезд из страны. Кроме того, информация о задолженности по налогам может попасть в банки и к работодателям. Поэтому специалисты рекомендуют как можно скорее оплатить задолженность. Сделать это можно через официальный сайт ФНС России с помощью сервиса «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», либо через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, а также через приложение для мобильных устройств «Налоги ФЛ». Помимо этого заплатить налоги можно и через кассы и терминалы банков, либо в офисах Почты России.

- На сайте ФНС России налогоплательщик может заплатить не только за себя, но и за других, например, за родственников, через сервис «Уплата налогов за третьих лиц», - уточняет Владислава Нестерова.

В налоговой службе напоминают, что налоговые уведомления о необходимости заплатить имущественные налоги стали направлять гражданам еще в конце сентября – начале октября. При этом важный нюанс – если у вас есть личный кабинет на сайте ФНС России, то в бумажном варианте налоговое уведомление вам не отправляли. Оно пришли в электронном виде в личный кабинет.

- Налоговые уведомления, направленные в виде заказных почтовых отправлений, находятся в почтовых отделениях по месту жительства, где их можно получить на основании документа, удостоверяющего личность, - отмечают специалисты. - В случае, если по каким-либо причинам уведомление не пришло, за его получением необходимо обратиться в любой территориальный налоговый орган. Налоговые уведомления для уплаты имущественных налогов не направляются на портал Госуслуг. На портале Госуслуг появится лишь сумма долга после 1 декабря – в том случае, если налогоплательщик не уплатил налоги до этого срока.