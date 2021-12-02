В Екатеринбурге нашли виновника торфяных пожаров

Тление торфяников продолжалось с 11 по 25 октября 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура нашла виновника торфяных пожаров в Екатеринбурге. Ответственность понесет компания «Реконструкция» и ее генеральный директор. Об этом говорится в ответе прокуратуры депутату Госдумы Андрею Альшевских. Парламентарий опубликовал документ на своей странице в Facebook.

- Возгорание произошло на участке, принадлежащем ЗАО «Реконструкция», которым не обеспечена своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы, не проведены иные противопожарные мероприятия, - говорится в ответе надзорного ведомства.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений гендиректору компании Артему Дунаецу. Также его привлекли к ответственности. На него завели дело по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ (Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима). Виновник уже оплатил два штрафа в 15 и 100 тысяч рублей.

Тление торфяников в Екатеринбурге зафиксировали 11 октября 2021 года. В городе из-за пожаров несколько дней стоял смог, а Роспотребнадзор регистрировал загрязнение воздуха. Из-за густого дыма в Екатеринбурге перекрывали дороги, задерживали вылеты самолетов и переводили школьников на дистант. Потушить торфяники спасателям удалось только 25 октября. В борьбе с тлением участвовали 409 человек и 124 единицы спецтехники.

В ноябре представители российского Гринпис вместе с екатеринбургской волонтерской группой «Добровольцы быстрого реагирования» обследовали торфяники на Урале и нашли очаги тления. Они считают, что часть из них может не погаснуть до следующей весны. А в департаменте лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу объяснили, что торфяные пожары снова начались из-за теплой погоды.

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