Провериться на ВИЧ и СПИД в Екатеринбурге и Свердловской области: адреса

. Сделать экспресс-тест можно без паспорта в течение 15 минут, к тому же бесплатно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря. В Екатеринбурге и Свердловской области тест на ВИЧ и СПИД можно сдать как в мобильных пунктах, так и в больницах и поликлиниках. Публикуем адреса, где можно провериться на ВИЧ и СПИД в Екатеринбурге.

СДЕЛАТЬ ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА ВИЧ

Свердловским областным центром профилактики и борьбы со СПИДом устанавливаются 7 раз в месяц пункты для экспресс-тестирования. Сделать экспресс-тест можно без паспорта в течение 15 минут, к тому же бесплатно.

Каждый месяц можно сдать тест в районе станции метро «Площадь 1905 года», торгового центра «Кировский» на улице Сиреневый бульвар, 2, на площади у ТРЦ «Мегаполис», на перекрестке Крауля – Викулова, площади ЖД вокзал и торгового центра «Академический».

Подробнее о работе каждого пункта можно уточнить по телефону +7 (343) 310-00-31.

. В Екатеринбурге и Свердловской области тест на ВИЧ и СПИД можно сдать как в мобильных пунктах, так и в больницах и поликлиниках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сдать экспресс-тест можно и в Свердловском областном центре профилактики и борьбы со СПИД, который действует постоянно. Центр работает в будние дни с 8:00 до 16:00. Адрес: ул. Ясная, 46, телефон +7 (343) 222-22-90, +7 (343) 383-30-18. Также там можно сдать и лабораторный тест на ВИЧ.

1 декабря 2021 года во Всемирный день борьбы со СПИДом в Екатеринбурге будет работать два мобильных пункта, где можно будет провериться на ВИЧ.

Первый пункт будет расположен у Ельцин Центра на улице Бориса Ельцина, 3, второй пункт – у отдела ЗАГСа Орджоникидзевского района на улице Кузнецова, 2.Провериться на обоих пунктах можно будет с 17:00 до 22:00.

СДАТЬ ЛАБОРАТОРНЫЙ ТЕСТ НА ВИЧ И СПИД

Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД

График работы: в будние дни с 8:00 до 16:00

Цена: бесплатно

Адрес: ул. Ясная, 46

Телефон: +7 (343) 222-22-90, +7 (343) 383-30-18

Клинико-диагностическое отделение №2

График работы: в будние дни с 8:00 до 16:00

Цена: бесплатно

Адрес: ул. Волгоградская, 185Ж

Телефон: +7 (343) 286-30-14

Клинико-диагностическое отделение №3

График работы: в будние дни с 8:00 до 17:00

Цена: бесплатно

Адрес: ул. Тургенева, 24

Телефон: +7 (343) 355-47-30

Подробнее о работе каждого пункта можно уточнить по телефону 310-00-31 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Городская клиническая больница №14

График работы: в будние дни с 8:00 до 19:30

Цена: бесплатно для жителей Орджоникидзевского района

Адрес: Суворовский переулок, 5

Телефон: +7 (343) 338-09-27

Центральная городская больница №20

График работы: с 8:00 до 19:30

Цена: бесплатно для пациентов, у которых есть прописка в микрорайонах Химмаш, Кольцово, Компрессорный, УралНИИСхоз, Лечебный

Адрес: ул. Профсоюзная, 59

Телефон: +7 (343) 227-30-19

INVITRO

График работы: в будние дни с 7:00 до 19:30, в выходные с 8:00 до 17:00

Цена: 525 рублей

Адрес: ул. Восточная, 164, ул. Академика Бардина. 40, корпус 1, ул. Белинского, 200А

Телефон: +7 (800) 200-36-30, +7 (343) 222-03-60

Также в период с 25 ноября по 3 декабря 2021 года будет работать Всероссийская горячая линия по теме ВИЧ и СПИД, которую проводит Роспотребнадзор. Так по телефону горячей линии + 7 (800) 555-49-43 можно будет любые вопросы по ВИЧ-инфекции. Звонок бесплатный.