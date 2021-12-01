В Екатеринбурге в квартире произошел взрыв газа из-за любителя «подкоптить окуней»

Из-за взрыва на балконе вынесло оконные рамы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В доме № 73 по улице Амундсена в Екатеринбурге 1 декабря на балконе одной из квартир взорвался баллон переносной плиты, на которой хозяин квартиры коптил окуней. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил пресс-секретарь областного полицейского Главка полковник Валерий Горелых.

- Гражданин Закирянов 1981 года рождения решил на балконе покоптить речных окуней на самодельном устройстве. Для этих целей он использовал туристический газовый баллон. Скорее всего, произошла утечка газа из-за нарушения правил техники безопасности, - рассказал полковник Горелых.

В квартире из-за хлопка баллона переносной плиты на балконе вылетели окна. Валерий Горелых рассказал, что «хозяин квартиры и его дочь в этот момент были в другой комнате. Они не пострадали, равно как и другие жильцы дома».

Инцидент произошел 1 декабря в 16:36. На происшествие реагировали 3 единицы пожарной техники и 12 человек личного состава МЧС.

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