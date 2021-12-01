Птичья «мама»: В Нижнем Тагиле тату-мастер сделала из своей квартиры приют для пернатых

Дело в том, что женщина переоборудовала две свои квартиры в приют для пернатых. Фото: предоставила Юлия Жеребцова

Тату-мастер из Нижнего Тагила Юлия Жеребцова, ее муж и двое детей каждое утро просыпаются под пение птиц. Дело в том, что женщина переоборудовала две свои квартиры в приют для пернатых. Сейчас она выхаживает 25 птичек, среди которых голуби, вороны, совы-инвалиды, стрижи, ласточка и свиристель.

Большую часть своих доходов Юлия тратит на содержание и выкармливание подопечных. Фото: предоставила Юлия Жеребцова

ПЕРНАТЫХ РАЗМЕСТИЛА В ДВУХ КВАРТИРАХ

- Раньше я выступала с активистами против цирков, зоопарков, дельфинариев. Я не одобряла содержание зверей в неволе, - рассказывает Юлия. – А в августе 2014-го я нашла стрижа с переломанным крылом. Я тогда еще не знала, что с ним делать и как его спасать. Забрала его домой, просто поила водичкой, кормила. Этого ему было недостаточно и он погиб. После этого я создала группу «Солнечная птица». Начала изучать информацию о спасении птиц, консультировала людей.

Десять птиц, среди которых восемь стрижей, одна ласточка и свиристель Юлия разместила в квартире, где живет с семьей. Еще десять – в «однушке» по соседству. Там уже живут голуби, вороны, совы-инвалиды, сипуха и неясыть. Оставшиеся пять птиц уехали зимовать на садовый участок.

- Каждое утро я убираю их вольеры, кормлю и даю им лекарства. На все эти манипуляции я трачу не меньше двух с половиной часов. Прежде, чем дать птице таракана, его надо разморозить, почистить. Еще хищным птичкам надо давать цыплят и мышей, куриные сердечки. Рацион им всем нужен разнообразный, похожий на тот, что они едят в природе, - рассказывает Юлия.

Десять птиц, среди которых восемь стрижей, одна ласточка и свиристель Юлия разместила в квартире, где живет с семьей. Фото: предоставила Юлия Жеребцова.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ СЪЕДАЮТ ПТИЧКИ?

Большую часть своих доходов Юлия тратит на содержание и выкармливание подопечных. Ее зарплата тату-мастера начинается от 30 000 рублей. А один только поход с птицами к врачу на анализы и рентген может обойтись от 13 000 до 25 000 рублей. А еще, птички очень прожорливы.

- Один стрижонок за месяц съедает от 2 000 до 6 000 рублей. Ему в день надо дать 150 тараканов. За сезон, который длится с мая по октябрь, поступает ко мне в плохом состоянии до сорока стрижей. Выкармливаю их месяц, если совсем малыши, а потом отпускаю. На корм совам уходит тоже не меньше 6 000 рублей в месяц, так как им нужны цыплята и мыши. Мы не берем к себе летных птиц, а выхаживаем только инвалидов, брошенных птенцов, - рассказывает птичница.

В этом году волонтеры «Солнечной птицы» заявили о себе, как о реабилитационном центре. Фото: предоставила Юлия Жеребцова.

Юлия постоянно носит с собой сумку, в которой всегда на экстренный случай лежат гнезда, насекомые. А еще она часто носит с собой птенцов. Муж к делу супруги относится с пониманием и помогает ей.

- Он регулярно возит меня с птичками в клинику. Конечно, непривычно когда твоя жена бегает с курятником, в котором все звонко пищат, - смеется Юля. - Я всегда беру с собой птенцов в боксе, на работу, по делам, на встречи с друзьями. Им нужно внимание, кормежка. Они со мной будь - то работа, домашние дела, встречи с друзьями. Ходила с двадцатью пятью малышами. Они рассажены по специальным коробочкам.

Птички очень прожорливы. Фото: предоставила Юлия Жеребцова.

МЕЧТАЕТ О ПТИЧЬЕМ СТАЦИОНАРЕ

Птичек, которые спасены, но остались инвалидами, Юлия пристраивает в надежные руки. Конечно, жить рядом с человеком могут только особи, которые неагрессивны. Однажды, девушка выращивала воронят. Одному из них Юлия год назад нашла владельца.

- Как-то раз, ко мне привезли ворону, которую нашли на рынке. Я выложила объявление. А мне позвонил ее хозяин и говорит, что взял ее давно у меня. Оказалось, что эта ворона была ручной, ее отпустили погулять, и она потерялась, - вспоминает девушка. - Когда хозяин приехал ко мне, ворона стала громко каркать, он ее погладил, она замурчала и уехала с ним на плече. Я, конечно, была в шоке. А ведь раньше этот вороненок был нелюдимый и клевался.

За последние три сезона Юлия выкормила и вылечила 300 птиц.

- Как-то раз, меня попросили спасти летучую мышь. Это был двухцветный кожанчик. Обычно их мы направляем в Уфу, а затем в Москву, там есть специальный центр, где их спасают. Но поступившая ко мне мышка умерла на моих руках, я винила в этом себя. После ее вскрытия мы поняли, что внутренние органы были воспалены, а умерла она от сердечного приступа, - с грустью вспоминает Юлия.

А один только поход с птицами к врачу на анализы и рентген может обойтись от 13 000 до 25 000 рублей. Фото: предоставила Юлия Жеребцова.

Сейчас в команде Юлии двадцать спасительниц по всей области. В этом году волонтеры «Солнечной птицы» заявили о себе, как о реабилитационном центре. Юлия планирует купить участок, где разместятся ее питомцы. Участок она уже присмотрела, цена нового птичьего стационара – 1,8 миллионов рублей. Чтобы заработать на свою мечту, тату-мастер разрисовывает берестяные туесы, подносы и украшения, пишет картины а затем продает их через соцсети и на ярмарках.

Кроме того, Юлия проводит занятия для школьников. Она рассказывает ребятам, что пернатых ни в коем случае нельзя кормить хлебом, уж тем более заплесневевшим. Вообще, от испортившихся продуктов у них могут развиться заболевания и паразиты. Лучшим деликатесом в зимнее время года для них станут корма для попугаев, сало, орехи, гречневая каша, геркулес, пшено.

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