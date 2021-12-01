Polaris меняется вместе с миром: оцените легкое управление умной бытовой техникой через экосистему IQ Home

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Швейцарский бренд Polaris работает на рынке бытовой техники с 1995 года. Все это время он создавал решения, помогающие заниматься любимыми делами и не тратить слишком много времени на рутину и решение бытовых вопросов.

В 2021 году Polaris делает рывок в этом направлении: активно инвестирует и разрабатывает продукты для умного дома, стремясь сделать их простыми в использовании и доступными для всех.

Экосистема и решения для жизни

Polaris IQ Home – экосистема для настоящего будущего. Бытовые приборы практичны, эргономичны, технологичны и интуитивно понятны. Эстетика этой техники неотделима от ее функций. Polaris предлагает постоянно расширяющуюся коллекцию продуктов для умного дома. Для удобства включите обогреватель и чайник, находясь еще на прогулке. Для ежедневной уборки пола используйте робот; увлажнитель – для комфортного климата в доме. Готовьте в мультиварке и получайте вкусные завтраки, подогревайте в ней еду для вернувшегося из школы ребенка. Для заботы о себе есть смарт-весы, которые наглядно расскажут об изменениях в вашем теле. А самое важное – все эти приборы работают вместе в единой экосистеме. Это экономит ценное время и освобождает место для жизни в доме.

Приложение и голосовые помощники

Polaris IQ Home – это линейка умной бытовой техники с управлением через приложение либо с помощью голосовых помощников. Все приборы и приложение – собственные разработки Polaris. Приложение объединяет все устройства умного дома Polaris в единую экосистему и открывает доступ к индивидуальным настройкам. Вы можете создать свой сценарий для устройств IQ Home, и экосистема будет работать автоматически. Приложение Polaris IQ Home базируется на технологии Wi-Fi, которая не ограничивает количество подключений к прибору, поддерживает реальное удаленное управление из любой точки мира, где есть интернет, обладает высокой скоростью передачи данных и устойчивым соединением.

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Приборы управляются со смартфона с помощью приложения с русскоязычной технической поддержкой. Чтобы подключить технику, нужно зайти в приложение, выбрать модель и следовать подсказкам универсального помощника. Если вы уже подключали другие устройства Polaris, то все произойдет автоматически.

Вся умная техника Polaris работает с голосовыми помощниками Алисой и Марусей. Алиса постоянно самообучается, как и IQ Home. Поэтому со временем количество голосовых команд только увеличится. Если у вас нет времени отвлекаться на приложение, то просто попросите: «Алиса, включи робота!», – и уборка начнется. А еще голосовой помощник всегда подскажет, что делает ваша техника именно сейчас.

Безопасность и качество

За безопасность подключения переживать не стоит, Polaris использует стойкий ко взлому протокол шифрования Диффи-Хеллмана. И даже если это звучит сложно, то на деле приложение простое и понятное.

Конечно, разрабатывая одновременно простые и умные решения, Polaris не забывает о качестве и внешнем виде приборов. Линейка умной бытовой техники Polaris лаконична и создана в едином современном стиле. Европейские инженеры спроектировали утилитарные корпуса приборов с долговечными конструкциями. Здесь используются качественные материалы, среди которых устойчивая к деформации сталь и сверхпрочное стекло.

Polaris уделяет особое внимание первому знакомству. Пользователю не обязательно покупать технику или устанавливать приложение, чтобы ознакомиться со всем функционалом приборов. Достаточно запустить специальное демоприложение, не требующее установки. Для запуска этого приложения необходимо отсканировать специальный QR-код на коробке или рекламной подставке прибора.

Сегодня наделить свой дом интеллектом и упростить управление бытовыми задачами очень просто. Polaris создает совершенный дизайн и учится решать все больше и больше задач.