Губернатор Евгений Куйвашев смягчил указ о QR-кодах

Теперь подростки смогут попасть в торговые центры без сопровождения взрослых Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в Екатеринбурге прошло очередное заседание оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Его итогом стало ослабление коронавирусных ограничений, которые действуют в регионе. Об этом на своей странице в Instagram написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Первое изменение касается тех, кто поставил первый компонент вакцины. Если раньше эти люди могли посещать зоны свободные от ковида лишь до 15 декабря 2021 года, то сейчас эти сроки продлили. Посещать COVID-free зоны сейчас можно с одним компонентом вакцины можно будет до 15 января 2021 года.

Второе затрагивает подростков. Если раньше, согласно указу губернатора о QR-кодах, они не могли посещать торговые центры без сопровождения взрослых. То теперь подростки смогут пройтись по магазинам, предъявив студенческий.

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

- Обновленный документ в скором времени появится на портале правовой информации Свердловской области, - уточнил в Департаменте информационной политики губернатора.

В остальном все пока по-прежнему. QR-коды вместе с документом, удостоверяющим личность, необходимо предъявлять на входе в магазины, торговые центры, театры, музеи и кино (полный список мест и учреждений можно посмотреть здесь).

Один из самых волнующих горожан вопросов о том, введут ли QR-коды в общественном транспорте, пока остается не решенным.

- Надо понимать, что общественный транспорт - это объемное понятие, - объяснял ситуацию заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. - Есть автобусы, трамваи троллейбусы, междугородние автобусы. Глобального тотального введения QR-кодов на транспорте не будет. Но отдельные варианты решения этого вопроса мы все-таки прорабатываем.

Напомним, наличие QR-кода в общественном транспорте начали проверять с 22 ноября в Татарстане. Пассажиры должны предъявлять сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции, медицинский отвод или справку о перенесенном заболевании при проезде в автобусах, электротранспорте и метро. Соответствующее решение было закреплено правительством республики.