Для штурма пригнали танк: как заводчанин в Нижнем Тагиле подло убил начальника милиции после измены любимой

К месту ЧП в 1972 году в Нижнем Тагиле доставили танк Т-34. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Видом танка жителей Нижнего Тагила не удивить. Все-таки в годы войны каждый третий Т-34 был выпущен именно здесь. Но вечером 18 ноября 1972 года случилось исключительное событие – готовый к бою Т-34 вдруг показался на улице Кирова. Это частный сектор, протянувшийся между знаменитой Лисьей горкой и городским прудом. Причем бронетехника не просто двигалась по улице. Танк в сопровождении милиции направлялся к старинному двухэтажному дому под номером 16. В тот момент еще никто из жителей улицы не знал, что в доме этом забаррикадировался вооруженный преступник. И танк нужен был, чтобы подобраться к нему.

ОТКРЫЛ ОГОНЬ ПО МИЛИЦЕЙСКОЙ МАШИНЕ

Дом на Кирова, 16 в Нижнем Тагиле называют демидовским, подразумевая, что он был построен еще в дореволюционные годы. В 1972 году в нем размещались три квартиры. Подъезда нет. Чтобы попасть к себе домой, жители квартиры на втором этаже должны были подниматься по лестнице, идущей вдоль стены. Тогда здесь жила чета Сысовятниковых (их имена и фамилия изменены, - Прим. Ред.), чей сын, 20-летний Иван, только что вернулся из армии и устроился работать на Уралвагонзавод. Родители его тоже работали на производстве, правда, на заводе Куйбышева. Поздно ночью 18 ноября они пришли домой со второй смены и обнаружили, что сын отказывается пускать их домой. Он кричал на них изнутри, говорил, что убил человека и требовал, чтобы они убирались. Родители не уходили, тогда Иван вдруг выстрелил из отцовского ружья по двери. Перепуганные родители после этого сразу же обратились за помощью в милицию. Как выяснилось в дальнейшем, про убийство Иван не солгал.

- Его девушка не дождалась из армии, поэтому он ее просто убил у них в квартире, - вспоминает события того дня Эвстолия Скородумова, служившая в 1972 году в УВД Нижнего Тагила.

Злоумышленник забаррикадировался в квартире на втором этаже дома на улице Кирова, и вел стрельбу из окон несколько часов. Фото: Google/карты

Когда к дому подъехала дежурная машина милиции, Иван стал вести по ней огонь из окна. Пули попали в водителя и старшего лейтенанта, сидевших в автомобиле. К счастью, их только ранило. О нападении они тут же сообщили по рации, после чего к дому были направлены дополнительные силы милиции.

- В те сутки дежурным был Иосиф Горошников, служивший заместителем начальника УВД города. Он и организовывал задержание преступника, - рассказывает Эвстолия Скородумова.

Родители злоумышленника рассказали, что в квартире у них хранится два ружья 12-го калибра и больше сотни боеприпасов к ним – пули, дробь, картечь. Иван решил держать оборону. Он завалил основной вход мебелью, а передвигался по квартире исключительно на корточках, чтобы снайпер, который уже занял позицию в соседнем доме, не мог попасть в него через окно – подоконники в старинном доме находились высоко от пола. А уж стены и вовсе были толщиной почти с метр – ни одна пуля не пробьет.

Задержанием опасного преступника руководил заместитель начальника УВД Нижнего Тагила Иосиф Горошников. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

НЕ ЗАХОТЕЛИ СТРЕЛЯТЬ ИЗ ТАНКА ПО ДОМУ

Никакие уговоры и убеждения не действовали на Ивана. Родители через громкоговоритель просили его сложить оружие. Но тот в ответ только открывал огонь из окон. Жильцов соседних квартир решено было эвакуировать. Чтобы выкурить злоумышленника, из ракетницы в одно из окон выстрелили газовым баллончиком. Но из-за этого вдруг начался пожар. К счастью, у дома уже дежурила пожарная машина – по стволу огнеборцы подали напор воды в окно и погасили пламя. Сам Иван не пострадал и продолжил стрелять то из одного окна, то из другого. Тогда-то в Нижнем Тагиле и решили задействовать танк. Правда, современники, расходятся в воспоминаниях. Одни говорят, что привлечь бронетехнику решил начальник УВД. Другие, будто это все же была инициатива главы города.

- Танк Т-34 прямо с Вагонки прислали, - вспоминает Виталий Кудрин, в 1972 году служивший в звании капитана в должности старшего инспектора по гражданской обороне в УВД Нижнего Тагила. - Танкист говорит: «Давайте выстрелю по дому из пулемета». А там стены... Хоть и демидовский дом, но если их прострелить, то пули полетят в сторону завода Куйбышева. Там недалеко. Нельзя. Тогда танкист говорит: «Давайте снарядом по окну выстрелю». Но дом то жилой. Другие квартиры пострадают. Тоже нельзя. В итоге танк решили не применять по прямому назначению.

Но его решили использовать иным способом – бронетехника подъехала вплотную к дому, после чего механик, укрываясь за люком, начал бросать в окно на втором этаже дымовые шашки. Но Иван Сысовятников сразу стал выбрасывать их обратно. Этот план тоже не сработал.

Между тем приближалось утро. Вот-вот люди из соседних домов пойдут на работу, а человек, стреляющий из окна, до сих пор не обезврежен. Сотрудники милиции решили пойти на штурм. Иосиф Горошников первым стал подниматься по лестнице. За ним шли молодые коллеги с автоматами. Горошников выстрелил из пистолета по замку. Дверь распахнулась, открыв вид на баррикаду из мебели высотой почти до потолка. Сначала внутрь решили запустить служебно-розыскную собаку по кличке Мухтар. Но стоило овчарке запрыгнуть на баррикаду, как Иван с той стороны тут же выстрелил по ней. Собака была смертельно ранена. Тогда Иосиф Горошников приказал открыть по баррикаде огонь из автоматов.

- Одна из пуль попала в телевизор, из-за чего был хлопок, после которого вдруг стало очень тихо. Все подумали, что злоумышленник убит, - вспоминает Виталий Кудрин.

После того, как началась стрельба, к дому на улице Кирова в Нижнем Тагиле были стянуты дополнительные силы милиции. Фото: музей истории ГУ МВД России по Свердловской области

Первым войти в квартиру решил сам Иосиф Горошников. Он не хотел подвергать риску молодых подчиненных. Но как только он переступил порог, раздался новый выстрел и Горошников упал. Иван Сысовятников убил его. Через несколько минут после этого, он и с собой покончил. В квартире позже нашли и тело девушки, которую убил Иван.

НАСТОЯЩИЙ РУССКИЙ МУЖИК

Дом, в котором произошла трагедия, до сих пор стоит в Нижнем Тагиле. Но о событиях 1972 года напоминает не только он. Например, в память о милиционере-герое в Нижнем Тагиле назвали улицу. Она протянулась вдоль набережной городского пруда от ЦПКиО им. Бондина до проспекта Мира.

- Он мне как отец был, - вспоминает Виталий Кудрин. - Годом ранее у нас погиб лейтенант при исполнении. Когда его хоронили, Горошников сказал «Вот, улицу перекрыли. Сколько же людей с ним попрощаться захотели». А я тогда сказал «А если вы не дай бог умрете, весь город остановится». И через год он как раз и погиб. И весь город вышел его проводить.

Именем милиционера-героя в Нижнем Тагиле назвали улицу. А на доме, в котором он жил, была установлена мемориальная табличка. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Иосифу Горошникову было 54 года. У него остались жена и две дочки, которые к тому моменту были уже взрослые.

- Он был очень хороший человек. Настоящий русский мужик, - вспоминает Эвстолия Скородумова. – И строгим был, и пошутить любил. Если ошибался, то сразу извинялся. У него в подчинении были участковые, патрульно-постовая и паспортная служба. Я в ней как раз работала. Он меня лично в милицию на работу принимал. Когда он погиб, его провожало очень много народу. Был ноябрь, снег еще не выпал. И погода была прямо по его характеру – то сильный ветер, то тишина. Мы шли и говорили «Даже погода скорбит по Иосифу Матвеевичу».

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