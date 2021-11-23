В Каменске-Уральском ищут водителя, который насмерть сбил 23-летнего парня

Водитель скрылся с места ДТП. Фото: ГИБДД Свердловской области

В Каменске-Уральском сотрудники ГИБДД ищут водителя, который насмерть сбил молодого человека. Об это сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

Сегодня, 23 ноября, утром на 107 километре трассы «Екатеринбург-Шадринск-Курган» (Южный обход города Каменска-Уральского) неизвестный водитель сбил 23-летнего молодого человека и скрылся с места аварии. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

- Инспекторами ДПС был организован объезд места совершения аварии с целью сохранения следов происшествия. Затруднений в движении транспортных средств на участке места ДТП не было, - рассказали сотрудники регионального ГИБДД.

Место ДТП исследовали сотрудники ГИБДД. Фото: ГИБДД Свердловской области

Сейчас ведутся поиски виновника ДТП. Предположительно он уехал в сторону Курганской области.

Сотрудники ГИБДД призывают очевидцев происшествия, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о данном ДТП, в том числе записью видеорегистратора, сообщить по телефону: 350-450; +7 999 368 0416 (круглосуточно).