В Екатеринбурге поймали парня, который разгромил троллейбус топором

Молодой человек полностью признал вину. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция задержала 21-летнего молодого человека, который в минувшую пятницу, 19 ноября, устроил дебош в троллейбусе, избив кондуктора и разгромив транспортное средство.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Чапаева и Декабристов в троллейбусе, следовавшем по маршруту №11. Молодой человек сначала устроил перепалку с кондуктором, ударив его в лицо, а потом, в ответ на замечания пассажиров, достал топор.

Дебошир готов возместить ущерб. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Водитель, увидев беспорядок в салоне, заблокировал двери транспортного средства, после чего парень стал крушить троллейбус, а потом выбил окно и сбежал. Об этом сообщает пресс-группа УМВД по Екатеринбургу.

- Из пассажиров в ходе конфликта никто не пострадал, - рассказывают в городской полиции.

Позже мужчину задержали. Он признался, что находился в тот момент в нетрезвом состоянии и готов возместить ущерб. Ранее злоумышленник не был судим и закон не нарушал.