Несовершеннолетний жил в считанных метрах от учебного заведения. Фото: Google maps

Следственный отдел СКР по Кировскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело после смерти 17-летнего ученика гимназии № 176. Тело парня обнаружили возле его дома на улице Сыромолотова вечером 22 ноября. Подросток воспитывался в полной семье, его отец индивидуальный предприниматель. Гимназист не оставил предсмертной записки.

- Возбуждение уголовного дела по статье 110 УК «Доведение до самоубийства» это с недавних пор обязаловка. Маловероятно, что несовершеннолетний стал жертвой преступления. Но это процессуально необходимо, чтобы выполнить ряд следственных действий, - пояснил «КП»-Екатеринбург осведомленный источник.

Известно, что у подростка не было страниц в социальных сетях. Связь он поддерживал через Telegram. С изучением переписок погибшего у силовиков будут проблемы, так как телефон оказался сломан.

В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев. Отметим, что следователи практически всегда возбуждают уголовные дела после самоубийств детей. Аналогичная ситуация была, когда в районе Автовокзала покончила с собой 15-летняя школьница. Также мы рассказывали о суициде 13-летней девочки, которая оставила предсмертное письмо разведенным родителям.- Леша (имя изменено - прим.ред.) был очень странным и замкнутым парнем. Мало кто общался с ним близко. Для нас это шок, - рассказал «Комсомолке» один из гимназистов.

«Дорогие папа и мама! Простите, меня, то что не выдержала весь этот ад! Я люблю вас, но вы меня просто игнорировали. Я больше не хочу это терпеть. Я хотела жить как все люди. но вы просто меня не понимали. Думаю, без меня вам будет лучше! Спасибо вам за все! Прощайте», - говорится в предсмертной записке.

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