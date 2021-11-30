На Урале росгвардейцы несли по тайге сорвавшегося со скалы пермского туриста, чтобы спасти ему жизнь

Пострадавший рассказал, что во время подъема поскользнулся и упал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувшие выходные сотрудники ОМОН на транспорте свердловской Росгвардии отправились в поход с семьями на скалу Семь Братьев. Однако отдых пришлось отложить, чтобы помочь сорвавшемуся с горы пермскому туристу.

- В этот день мы семьями решили отправиться в поход и отдохнуть на свежем воздухе. Выбрали скалы Семь Братьев неслучайно – место живописное, да и маршрут знакомый, не раз путешествовали по этим тропам. У подножья увидели группу людей, которые окружили лежащего на земле человека, – рассказал старший прапорщик полиции Владимир С.

Турист не мог двигаться, и ему нужна была помощь. Росгвардейцы наложили шину из подручных материалов и вызвали экстренные службы. Скорая помощь не могла проехать к подножью скалы, поэтому силовики соорудили носилки и понесли пермяка к трассе. Спецназовцы несли туриста по заснеженной тайге два часа.

Скорая помощь не могла проехать к подножью скалы, поэтому силовики соорудили носилки и понесли пермяка к трассе. Фото: Управление Росгвардии по Свердловской области

Пострадавший рассказал, что приехал на скалу Семь Братьев в составе тургруппы из Перми. Во время подъема он поскользнулся и упал. Сейчас он находится в больнице поселке Чусовой. Медики готовятся делать ему операцию. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Ранее, 28 ноября, в Верхней Пышме трое сотрудников ДПС спасли людей из горящего дома в Верхней Пышме. Они патрулировали улицы и заметили дым в районе одного из зданий. Стражи порядка приехали к месту, увидели, что горит деревянный дом. Инспекторы начали кричать, стучать по карнизам и бить окна, чтобы разбудить спавших жильцов.

Пока все ждали прибытия пожарных, сотрудник ДПС помогали жильцам выносить личные вещи. Также они передвинули на безопасное расстояние припаркованную возле горящего здания машину. Когда на место приехали спасатели, стражи порядка начали помогать им в тушении огня.

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