На Уралмаше грабители обесточили банк и похитили 5 миллионов рублей

Следы ограбления обнаружили только утром. Фото: сервис Яндекс.Карты

В отделение «Промсвязьбанка» на проспекте Космонавтов № 48 прорвались грабители и вынесли крупную сумму. Инцидент произошел в ночь на 30 ноября. Из сейфа злоумышленники похитили 5 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Уралмаш».

Для того, чтобы обесточить банк, неизвестные лица выдернули щитки питания. Преступники вскрыли сейф и вынесли деньги, не попав на камеры наблюдения, которые они заранее вывели из строя.

Утром, 30 ноября, взлом обнаружили сотрудники отделения, которые пришли на работу и не смогли открыть взломанную дверь. Тогда они вызвали мастера, который помог специалистам попасть в помещение. Внутри царил беспорядок. Ночью к отделению «Промсвязьбанка» выезжали специалисты ЧОПа, с которым у финансовой организации заключен договор, однако, не обнаружив следов взлома, сотрудники охранной организации уехали, не сообщив о срабатывании сигнализации в полицию.

- Накануне филиал екатеринбургского банка, расположенный на улице Космонавтов, подвергся ограблению. Полиция разбирается в обстоятельствах, работает на месте ЧП. Предварительный ущерб составляет несколько миллионов рублей, впрочем, точно об этом можно будет сказать после завершения инвентаризации, - рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Ранее, 11 ноября неизвестный мужчина в темных очках пытался ограбить отделение «АК-Барс» банка на Уральской, 65. Преступник требовал у сотрудников выложить ему доллары и евро. Затем, он дважды выстрелил в потолок.

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