Главный врач скорой помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев о зарплатах, перегрузках и увольнениях подчиненных

Главный врач станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев рассказал о проблемах, перспективах службы и подчиненных Фото: Людмила ВАРАКИНА

Главный врач станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев пришел на радио «Комсомольская правда» [92.3fm] и рассказал о проблемах и перспективах своей службы и подчиненных.

ЧАСТО РУГАЮТ ЗА ТО, ЧТО ДОЛГО ЕДЕМ

- Игорь Борисович, сколько подстанций скорой медицинской помощи в Екатеринбурге?

- Сегодня у нас в Екатеринбурге работает 13 подстанций скорой медицинской помощи, это по 1-2 подстанции во всех районах города. У нас уже года четыре года нет своей подстанции в Октябрьском районе. Раньше она находилась на улице Саввы Белых в здании, которое признали аварийным. Поэтому нам пришлось съехать с этого помещения. Теперь население Октябрьского района обслуживают две подстанции Чкаловского района и центральная подстанция, расположенная в переулке Саперов.

В микрорайоне Академический – одна из лучших подстанций в Екатеринбурге, потому что она типовая. Таких подстанций всего две: на Саперов, которую построили в 1984 году, и подстанция №15 на Рябинина, которая была специально спроектирована для скорой помощи по всем требованиям.

Специалистов в скорой помощи Екатеринбурга не хватает Фото: Алексей БУЛАТОВ

Город растет, у нас сейчас два основных направления работы по развитию скорой медицинской помощи. Это создание подстанции в Октябрьском районе, сейчас Минздрав Свердловской области решает вопрос о выделении нам помещений, и микрорайон Солнечный, который расстраивается и расстраивается. Мы видим, что время доезда начинает увеличиваться, потому что микрорайон все больше и больше, поэтому мы решаем с Минздравом вопрос о строительстве там подстанции скорой медицинской помощи. Пока на семь бригад.

- Сколько вызовов в сутки обычно вы получаете?

- Два года мы работаем в непривычном графике. В доковидный период в сутки было 1100-1200 вызовов, из них 56% - это были экстренные вызовы, остальные – это вызовы в неотложной форме.

В период развития пандемии коронавирусной инфекции все поменялось абсолютно. У нас сейчас 1400-1500 вызовов в сутки, из них 48% - это респираторная патология с подозрением на ковид. Из этих 48% примерно 10-15% - это экстренные вызовы, а все другое – это неотложная помощь. Идет смещение в работе скорой помощи от экстренности к неотложке.

- Чем отличается оказание экстренной медицинской помощи от неотложной?

- Экстренная помощь – это спасение, это все состояния пациента, связанные непосредственно с угрозой жизни. Это нарушение и отсутствие дыхания, это нарушение и отсутствие сознания, это ДТП, это падение с высоты, это травмы, техногенные аварии.

Неотложная помощь – это наша банальная температура, это боль в спине после нагрузки, это обострение хронических заболеваний. Это все случаи, где нет прямой угрозы жизни.

У нас сейчас 1400-1500 вызовов в сутки, из них 48% - это респираторная патология с подозрением на ковид Фото: Алексей БУЛАТОВ

Часто ругают скорую помощь, что вы долго едете. Мы долго едем на неотложные вызовы. Не потому что наши бригады сидят на подстанции и пьют чай, непонятно чем занимаются. Потому что неотложный вызов должен быть обслужен после обслуживания экстренных и ранее принятых неотложных вызовов.

В период всех волн коронавируса мы не допустили время ожидания бригады скорой медицинской помощи больше 20 часов по неотложной форме. А у нас были регионы, где и 2, и 3 дня скорая помощь ехала.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА - КАДРОВАЯ

- Чем работа скорой помощи в Екатеринбурге отличается от работы коллег и Питере или, например, в Москве?

- Да, система отличается. Московская станция скорой медицинской помощи является станцией скорой медицинской и неотложной медицинской помощи. То есть скорая помощь Москвы взяла на себя все бригады неотложки и теперь это единая служба. Там не т передачи пациента в поликлинику, они принимают у себя. Хорошо это или плохо, я не могу сказать, но у нас когда-то такое было в Свердловске.

В Санкт-Петербурге совершенно другая система оказания скорой медицинской помощи. У них станция СМП оказывает только экстренную помощь, она уличная. А еще при каждой поликлинике есть скорая помощь, они выезжают на адрес. Там трудятся полноценные бригады скорой помощи.

- Два года мы работаем в непривычном графике. В доковидный период в сутки было 1100-1200 вызовов, из них 56% - это были экстренные вызовы, остальные – это вызовы в неотложной форме Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Есть ли плюсы в работе скорой медицинской помощи Екатеринбурга что-то, что выгодно отличает вас от коллег из других городов? И что нужно к нам нужно добавить, чтобы работа стала лучше?

- Вся система скорой медицинской помощи в РФ построена по образу и подобию, она вся одинаковая. Где-то есть отдельные решения, по Москве и Питеру.

Когда вышел Приказ №388 и методические рекомендации по составу и количеству бригад с учетом дефицита кадров регионы стали работать по этому приказу. По ним должна быть одна бригада на 100 тысяч населения. В специализированные бригады входит бригада реанимации, педиатрии и психиатрии.

То есть в Екатеринбурге должно быть 16 специализированных бригад. Но мы не стали убирать реанимационные бригады, их когда-то было 18-20, но в связи с кадровым дефицитом сейчас их осталось 15. Плюс у нас 9 педиатрических бригад и три психиатрические бригады. То есть специализированная помощь приближена к населению Екатеринбурга.

Основная проблема – это кадровая проблема. И она на самом деле большая. Она была на протяжении последних 10-15 лет, но не было такой нагрузки на скорую помощь.

- Сколько сейчас не хватает сотрудников?

- Мы сейчас готовы принять 26 врачей. Но многие понимают, что не хватает, это значит – нет бригады. Как делается на всей скорой помощи РФ. Допустим, была реанимационная бригада, не закрывается врачами анестезиологами-реаниматологами. Приходит фельдшерский состав, количество бригад не уменьшается, просто профиль меняется.

С фельдшерским составом тоже есть дефицит, но он восполняется. Каждый год выпуск идет около ста фельдшеров со специальностью «Лечебное дело». Около 30-40 выпускников приходило на станцию скорой помощи Екатеринбурга.

Меценаты купили и полностью оборудовали 55 автомобилей скорой помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

По врачам есть большая проблема: у нас не было ординатуры пять лет. То есть вообще не было притока выпускников. У нас единицы приходили анестезиологи. Все равно, кадровый состав он возрастной, у нас есть анестезиологи, которым 70 лет, им тяжело работать в такой нагрузке.

У нас сейчас есть машины, есть оборудование. Все решают кадры. Машин достаточно с учетом того, что в ковидный период у нас было достаточно большое вливание. И федеральная поставка была, и областная, и благотворители дали 55 полностью оборудованных автомобилей.

СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫГОРАЮТ НА РАБОТЕ

- Была такая проблема – в Свердловской области скорая помощь ездила на лысой резине. В Екатеринбурге это проблема?

- В Екатеринбурге это не проблема, потому что на нашей станции своя автотранспортная служба. Я тоже слышал об этом случае, здесь надо разбираться. Если автомобиль скорой медицинской помощи «советского производства», то есть «ГАЗель» и «ГАЗели NEXT», там идет поставка всесезонной резины. Да, может быть она искатана. «Форды» и «Мерседесы» имеют два вида резины. У нас проблем не было, а в области да, были, видимо, проблемы с закупом.

- Из-за чего специалисты уходят из службы скорой медицинской помощи?

- Увольняются по многим причинам. У нас в период пандемии официально уволилось четыре анестезиолога-реаниматолога. Это те, кто совсем ушли. Были коллеги, которые перешли на другую работу, но оставили за собой совместительство. Они берут на 0,5 или на ставку 7-8 смен. Кто-то давно решил уйти из специальности. Кто по состоянию здоровья работать не может, кто-то устал. Потому что в период коронавируса идет эмоциональное и физическое выгорание.

Менталитет медицинского работника настроен так, что он должен видеть результат своей работы. А здесь - одно и тоже.

- Сколько сейчас получают сотрудники скорой помощи в Екатеринбурге?

- На скорой помощи сегодня мы не можем обеспечить такой уровень заработной платы, как в госпиталях. По данным за 9 месяцев 2021 года в среднем по врачам у нас вышло 86 тысяч рублей, по среднему медицинскому персоналу – 60 тысяч. Это без учета выплат социальной поддержки, у нас их два вида: по постановлению Правительства РФ, которые сейчас делает Фонд социального страхования.

Также по постановлению Правительства Свердловской области есть выплаты. Это без ковидных выплат. Но все равно это не та сумма, которую бы мы хотели, чтобы получали наши сотрудники, и которые есть в стационарах.

- Во время первой волны коронавируса остро стоял вопрос по нехватке индивидуальных средств защиты для медиков. Сейчас с защитной экипировкой как обстоят дела?

- Дефицита для бригад практически не было. У нас всегда на скорой помощи Екатеринбурга было порядка 80 костюмов «Кварц», которые они надевали для обслуживания вызовов с особо опасной инфекцией. Ковид признан особо опасной инфекцией.

Такого костюма хватает на 10 раз, поэтому мы быстро поняли, что с валом ковидных вызовов таких костюмов нам не хватит.

110 миллионов в 2020 году потрачено на эти костюмы для скорой помощи. Наших денег там было миллионов 15. Остальное дали благотворители-промышленники, которые нам поставляли эти костюмы. Сейчас проблем с этим нет.

- Какое количество сотрудников скорой помощи Екатеринбурга переболело ковидом с начала пандемии?

- Из сотрудников более 70% выездного персонала. Некоторые переболели по 2 или 3 раза. Вакцинировано более 90%. Осталось совсем немного, так как есть постановление главного санитарного врача Свердловской области. Я обязан был с 15 ноября отстранить. Отстранено 8 или 9 человек специалистов из выездного персонала. Это врачи, фельдшеры, медсестры, водители. К сожалению, за этот период мы потеряли пять своих сотрудников.

Потом вакцинировались, и повторные случаи заболевания прошли без серьезных последствий. И снова сотрудники выходят на борьбу с этой инфекцией.

Вместо реаниматологов на вызовы часто выезжают фельдшеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В последние дни уменьшилось количество коронавирусных вызовов?

- В последнюю неделю у нас пошло снижение обращаемости и количества выполненных вызовов пациентов с коронавирусной инфекцией, либо с подозрением. Но, к сожалению, последние три дня идет вал респираторных вызовов у детей. Их количество увеличилось в два раза.

Я считаю, что все ограничительные мероприятия дают свой эффект. Посидели дома – пошло снижение, школьники вышли с дистанта – пошел рост респираторных инфекций.

- При каких симптомах нужно звонить в скорую помощь, а в каких – обращаться в районную поликлинику?

- Все, что связано с нарушением дыхания, сознания – это к нам. Все, что касается температуры – это поликлиника. Мы спокойно можем передать онлайн-вызов в поликлинику.

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