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Общество29 ноября 2021 14:30

В свердловском оперштабе рассказали, какие санкции грозят людям старше 60 лет, не поставившим обязательную прививку от коронавируса

В пятницу людей старшего возраста на Среднем Урале обязали поставить первый компонент вакцины до 27 декабря
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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Вторым компонентом люди старше 60 лет должны привиться до 27 января.

Вторым компонентом люди старше 60 лет должны привиться до 27 января.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в конце прошлой рабочей недели объявили о том, что вакцинация для тех, кто старше 60 лет, теперь стала обязательной. Как объяснили в региональном управлении Роспотребнадзора, до 27 декабря они должны привиться первым компонентом вакцины. Вторым - до 27 января.

Правда, уточнения о том, затронет ли это только работающих, или только не работающих пенсионеров, в сообщении Роспотребнадзора не было. Также не указывалось, какая санкция будет применяться к тем, кто все-таки не вакцинируется в срок. В региональном оперативном штабе сегодня, 29 ноября, объяснили эти моменты.

- Постановление главного государственного санитарного врача по Свердловской области распространяется на всех лиц в возрасте 60 лет и старше, - рассказали «КП-Екатеринбург» в оперативном штабе Свердловской области.

В оперштабе отметили, что у людей старше 60 лет самый высокий показатель по заболеваемости коронавирусом среди всех возрастных групп. Кроме того, именно у них болезнь протекает тяжелее всего.

- Охват вакцинопрофилактикой против COVID-19 свердловчан в возрасте старше 60 лет остается недостаточным - 48,2% на 22 ноября, - добавляют в оперативном штабе. - Именно поэтому старшая возрастная группа определена приоритетом в получении прививок против новой коронавирусной инфекции. Наращивание темпов вакцинопрофилактики и повышение доступности прививок для категории "60+" являются первоочередной задачей для органов здравоохранения.

Что же касается наказания для тех, кто не привьется, то его просто нет.

- Постановление в этом плане является катализатором процесса по увеличению охвата вакцинопрофилактикой главной группы риска по COVID-19 и не предусматривает санкций для граждан, - добавляют в оперштабе. - Более того, по нашему мнению, региональная власть должна изыскивать возможности для поощрения граждан, поддерживающих вакцинацию как самый эффективный метод профилактики COVID-19.

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