Спектакль «Ловушка для мужа» покажут в Екатеринбурге

В главных ролях сыграют Федор Добронравов, Елена Сафронова и Татьяна Васильева

На сцене Дворца молодежи в Екатеринбурге покажут нашумевший спектакль «Ловушка для мужа». Это постановка московского Театра «Миллениум», который работает с 2004 года.

Действие пьесы разворачивается во Франции. Комедия в исполнении Федора Добронравова, Елены Сафроновой и Татьяны Васильевой расскажет зрителям одну из самых распространенных историй, когда жена возвращается домой и застает супруга с молодой, привлекательной девушкой. Герою-любовнику ничего не остается, кроме того, как представить девушку своей дочерью. А затем следует куча небылиц и фарсовых ситуаций…

- Неожиданно возникшую на пороге жену играет красавица Елена Сафонова, провинившегося супруга - Федор Добронравов, девушка древнейшей профессии - Елена Синилова и её мама - Татьяна Васильева, - рассказывают на сайте «Отзовик» зрители, которые уже посмотрели постановку. – Представление щедро сдобрено песнями и танцами, шутки сыплются как из рога изобилия, щекотливая ситуация героев смешит от начала и до конца спектакля... Время пролетело незаметно, актеров долго не отпускали со сцены... вечер удался!

Спектакль идет 1час 45 минут без антракта.

7 декабря, 19:00

Дворец Молодежи, пр. Ленина, 1

Билет: от 1200 руб.