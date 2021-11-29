Отец хулигана дал признательные показания в полиции. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Екатеринбурге драка восьмилетних мальчиков обернулась уголовным делом по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В сентябре у второклассника из школы № 4 произошел конфликт со сверстником, в результате которого его пнули в спину. Мальчик упал и сломал четыре позвонка. Чтобы найти виновника у полиции ушло полтора месяца.

- Изначально было возбуждено административное дело. Позже удалось найти родителей хулигана. Его отец дал показания и признался, что знает о случившемся, - пояснил источник «КП»-Екатеринбург.

Второй участник драки также воспитывается в благополучной семье. Стоит отметить, что в силу возраста он не будет привлечен к уголовной ответственности. В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

Напомним, что в Кировском районе конфликт 14-летнего школьника и матери обернулся поножовщиной. Юного гимназиста отправили в СИЗО.