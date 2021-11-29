В Екатеринбурге пятеро мужчин избили таксиста из-за отмененной поездки

Водитель такси обратился в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ночь с субботы на воскресенье водитель такси Роман Исхаков как обычно работал. Смена проходила спокойно, пока он не приехал на заказ к винотеке «Bar.Olo» в клубном доме Тихвинъ на Хохрякова, 48 и в его машину не сели пятеро мужчин.

- Подошли пятеро прилично одетых мужчин, один бородатый, все остальные гладко выбритые. Без масок. У двоих в руках открытые бутылки с вином. Усаживаются, но 4 человека на заднем сиденье в зимней одежде не помещаются никак. Реально не могут закрыть двери, концевик не гасит свет, - рассказывает Роман Исхаков.

Тогда таксист сообщил пассажирам, что не повезет их впятером, так как это запрещено правилами. Мужчины все равно стали настаивать на поездке и заявили, что если что оплатят штраф. При этом, по словам Романа, один из них пригрозил, что свет в салоне погасит «с одного удара». Он же сказал, что работает в полиции и предложил показать «ксиву», когда водитель пригрозил полицией начавшим буянить пассажирам.

Мужчины не влезали вчетвером на заднее сидение машины и заказ пришлось отменить Фото: Роман Исхаков

- Отменяю заказ по причине «Некорректное поведение пассажира». Деньги не списываются. Вылезают трое сзади, остаются двое, на переднем и сзади посередине. На переднем лезет под кожу:

- А «некорректное поведение» - это как? Что ты сделаешь, если я сейчас вино разолью?

- Будете обязаны оплатить химчистку салона.

- А как ты докажешь, у тебя камеры нет.

- Камеры нет, запись разговора идет в «Яндекс.Такси», - продолжает Роман.

В этот момент мужчина вышел из машины и кинул в водителя бутылку с вином. Таксист тут резко закрыл двери и уехал. Что в салоне остался еще один мужчина из компании, водитель понял только когда тот внезапно попросил отвезти его домой. На это Роман сказал ему, что едет в отделение полиции на Сакко и Ванцетти и никуда сворачивать не будет. Когда они доехали до места, пассажир отказался выходить и водитель вызвал машину силовиков прямо к отделению.

- Проезжает полицейский бобик, я выскакиваю, машу руками «сюда-сюда», одновременно придерживаю коленом дверь, чтобы злодей не выбрался. Он укладывается на спину, пинает в дверь, в этот момент теряет телефон, вылезает, пинает меня по ноге, - рассказывает Роман. - Подлетают четверо от «Bar.Olo» бьют меня руками и ногами по лицу. Уходят в сторону Радищева.

Таксист обратился в полицию и в больницу. Телефон, оставленный пассажиром, по его словам, забрали сотрудники МВД, как и брошенную в водителя бутылку от вина.

- Прибежали четверо к полиции и убежали пятеро от полиции резво, своими ногами. Можно сказать, что я их пальцем не тронул. Ну и я не Рембо, чтобы в одного на пятерых прыгать. Закрывал голову руками, пропускал удары. Реально они полицейские? Ну надо обладать редким даром, чтобы впятером бить человека в двух метрах от отдела полиции. Пальчики на бутылке и телефоне должны показать, - отметил Роман.

После конфликта с пассажирами Роман обратился к медикам Фото: Роман Исхаков

Начальник пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что водитель такси обратился в полицию и рассказал, что проверочные мероприятия по этому инциденту проводит служба участковых.

- На данный момент утверждать, что нарушителями были именно представители МВД, преждевременно. Такой «фишкой» в последнее время любят злоупотреблять многие, находящиеся подшофе. Впрочем, если эта информация окажется правдой, уверяю, последуют адекватные меры реагирования со стороны руководства территориального ОВД, - рассказал «КП-Екатеринбург» Валерий Горелых. - В своем обращении гражданин просит привлечь к ответственности неизвестных, которые причинили ему травмы. Стражи порядка сейчас анализируют записи с камер видеонаблюдения, потерпевшему необходимо пройти освидетельствование у медиков, чтобы получить официальное заключение о степени тяжести причиненных ему повреждений. Полиция выясняет более подробные обстоятельства произошедшего.

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