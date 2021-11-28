В Екатеринбурге из-за самодельной проводки в пожаре погибли пожилые женщина и мужчина

Квартира пенсионеров вспыхнула рано утром Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге рано утром, 28 ноября, в пятиэтажном доме на Самолетной вспыхнула квартира на втором этаже. Из здания сами эвакуировались 10 человек. Остальных жильцов из задымленного подъезда пришлось выводить пожарным с помощью масок «Самоспасатель». Всего были спасены 10 человек, из них два ребенка.

- В 05:08 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 8 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Огонь распространился на 10 квадратных метров и повредил домашнее имущество жильцов квартиры. Больше получаса пожарные боролись с огнем, а когда почти потушили его, обнаружили тела 85-летней женщины и 81-летнего мужчины. Следователи Чкаловского района начали доследственную проверку.

- При внешнем осмотре признаков криминальной смерти у пенсионеров нет, телесных повреждений не имеется. Проведен осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия. Тела умерших направлены на вскрытие для выяснения давности и точной причины смерти, - рассказали в СК по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Как отметил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, согласно предварительным данным, возможной причиной возгорания стала самодельная скрутка проводки.