Футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с одним из лидеров чемпионата «Сочи»

«Шмели» остаются на последнем месте турнирной таблицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Футбольный клуб «Урал», который является аутсайдером Российской Премьер-Лиги, на домашней арене сыграл в очередную ничью с одним из лидеров турнира «Сочи», располагающимся на третьей строчке. Команда из Екатеринбурга долгое время вела в счете, однако встреча завершилась со счетом 1:1, «шмели» продлевают серию без побед, которая длится целых шесть матчей.

В первом тайме оба клуба показали примерно равную игру, как по владению мячом, так и по ударам по воротам. «Шмели» совершили в чужой штрафной девять попыток распечатать ворота Дениса Адамова, и на 34 минуте это все-таки удалось сделать: Рафал Августиняк с передачи Эрика Бикфалви в касание отправил мяч в сетку.

Уральцы не могут победить в шести матчах подряд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во втором тайме футболисты «Сочи» пытались перехватить инициативу и сравнять счет, нанеся несколько по-настоящему опасных ударов по воротам Ильи Помазуна, однако им это не удавалось, отлично сработала и защита, и голкипер «Урала». На 68 минуте сочинцы все-таки поймали соперника на ошибке, и Кристиан Нобоа с линии штрафной отправил мяч в нижний угол. «Урал» получил шанс выйти вперед на 74 минуте, когда Матео Барач заработал вторую желтую карточки и был удален с поля, однако реализовать большинство не получилось.

Кстати, это была первая домашняя игра в сезоне, когда на трибуны «Урала» пустили сразу 30% от общей заполняемости «Екатеринбург арены», клубу удалось получить разрешение от регионального Роспотребнадзора.

Очередная ничья и один балл в копилке команды не позволили покинуть «Уралу» последнее место турнирной таблицы, в активе клуба 13 очков в 16 проведенных играх.