Внедорожник сбил насмерть пожилую женщину на трассе Пермь-Екатеринбург

Водитель 41 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения

Смертельная авария произошла 26 ноября около шести вечера на 201 километре трассы Пермь-Екатеринбург. Там водитель Toyota Land Cruiser сбил 61-летнюю женщину. Она погибла до приезда скорой помощи, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

- По предварительным данным 43-летний мужчина-водитель автомобиля Toyota Land Cruiser допустил наезд на пешехода-женщину, переходящую проезжую часть в неустановленном месте справа налево по ходу движения автомобиля, - говорится в сообщении.

Водителем внедорожника оказался житель села Орда в Пермском крае. Стаж вождения мужчины составляет 25 лет. При этом за эти годы он 41 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Полицейским он объяснил, что около 15:00 он выехал из Екатеринбурга в Пермь. По его словам, в какой-то момент на трассе перед машиной неожиданно возник пешеход. Водитель внедорожника заявил, что он резко нажал на педаль тормоза, но избежать столкновения не удалось. Стражи порядка провели освидетельствование, которое показало, что пермяк во время ДТП не был пьян.

Погибшей оказалась жительница деревни Нижний Арий Ачитского района. В день смертельной для нее аварии она приехала домой из Екатеринбурга. В столице Урала 61-летняя женщина гостила у своих детей.

По данным УГИБДД, погибшая не убедилась в своей безопасности, выходя из автобуса. Полицейские выяснили, что женщину должен был встречать муж. Также они установили, что на одежде пострадавшей не было световозвращающих элементов. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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