Резервный госпиталь для больных ковидом в Москве. Фото: Иван МАКЕЕВ

Только все привыкли к тому, что по планете расползся дельта-вариант коронавируса, который заражает быстрее, чем изначальный «уханьский» штамм, как вдруг на горизонте появилась новая опасность - в ЮАР люди стали заражаться новой разновидностью COVID-19. Ее уже прозвали южноафриканским штаммом, хотя среди специалистов он больше известен, как B.1.1.529. О том, чего ждать от новой версии коронавируса, мы попросили рассказать эксперта лабораторной диагностики Александра Соловьева.

Главное, что нужно знать о южноафриканском штамме – он распространяется быстрее предшественников. Например, у дельта-варианта скорость распространения в 6-7 раз выше, чем у «уханьского» штамма, а южноафриканский в свою очередь в 6 раз быстрее распространяется чем дельта-вариант. Ученые опасаются, что впереди у них и другие неприятные открытия.

- Дело в том, что у южноафриканского штамма слишком много разнообразных мутаций, которые присутствуют практически во всех известных нам штаммах COVID-19, - объясняет Александр Соловьев. - И как эта комбинация мутаций будет проявляться при инфицировании человека на сегодняшний день не известно достоверно. Для этого нужно время, чтобы понаблюдать, как быстро человек заболевает, какова летальность, сколько тяжелых форм. Но учитывая динамику более быстрого распространения, которое сейчас в ЮАР наблюдается, это достаточно тревожный сигнал.

Врачи везут пациента с одной из ранних вариаций COVID-19 в резервном госпитале для больных коронавирусом на ВДНХ в столице. Фото: Иван МАКЕЕВ

Те данные по вирусу, которые сейчас есть, указывают, на тревожную возможность нового штамма лучше уклоняться от антител, чем это делает дельта-вариант.

- Это все говорит о том, что под угрозой инфицирования большое количество людей. И тех, кто вакцину получил тоже. Это тревожит, - отмечает Александр Соловьев. - Если вирус умеет уклоняться от антител, он быстрее проникает в клетки. Это может обуславливать более тяжелую клинику у пациентов, более быстрое прогрессирование болезни.

В Свердловской области нового штамма пока ни у кого не обнаружили. Но на будущее, специалисты рекомендуют соблюдать те же правила предосторожности – использовать маски и вакцинироваться.

- Нужно понимать, что сейчас в России доминирующим является дельта-вариант и ее субварианты. Вакцинироваться нужно, чтобы защититься от нее, - говорит Александр Соловьев. - И с позиции иммунологов правильнее быть с антителами в случае встречи с новым вирусом, нежели без них. А вакцина обеспечивает наличие антител.

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