Как перейти на электронные больничные листы, расскажем 30 ноября

1 января 2022 года произойдёт полный переход на ЭЛН

Во вторник, 30 ноября, в 11:00 (время Екатеринбурга) состоится Круглый стол по теме: «Цифровизация социального страхования: переход на электронный лист нетрудоспособности и оформление электронного сертификата на технические средства реабилитации для лиц с ограниченными возможностями здоровья». Процесс перехода на ЭЛН начался с 2017 года. С 1 января 2022 года произойдет полный переход, и бумажные листы нетрудоспособности оформляться не будут! Обсудим с представителями ГУ – Свердловского отделения Фонда социального страхования и представителями компаний, которые уже осуществили переход на ЭЛН, что изменится для сотрудников и работодателей, какие нюансы необходимо учитывать при переходе и как правильно его организовать.

ТЕМЫ, КОТОРЫЕ МЫ ОБСУДИМ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ:

В какие сроки компании должны перейти на ЭЛН?

Что изменится для работодателей? Как перейти на ЭЛН? Как изменятся сроки и механика начислений пособий? Какие правовые аспекты должны учитывать компании?

Что изменится для сотрудников? Как оформить ЭЛН? В какой срок осуществляется выплата пособий?

Что изменится для нетрудоустроенных? Каким образом они смогут получить пособия?

формирование электронного родового сертификата: что изменится? Как получить?

СПИКЕРЫ КРУГЛОГО СТОЛА:

Альшиц Елена Анатольевна, управляющий ГУ Свердловским отделением Фонда социального страхования РФ

Рябикова Ольга Алексеевна, начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам ГУ – Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ

Медведева Лариса Владимировна, главный бухгалтер ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат»

Филипорова Мария Андреевна, заместитель управляющего ГУ Свердловским региональным отделением Фонда социального страхования РФ

Карабанов Евгений Сергеевич – ио Управляющего «Екатеринбургским» филиалом ФГУП «Московское ПрОП»

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