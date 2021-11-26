Бронировать базу отдыха на Новый год стоит заранее, а то в декабре мест уже может не остаться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый год 2022 не за горами, а значит нужно заранее бронировать места, так как в некоторых базах отдыха все места забронированы, как например, в базе отдыха «Солнечный остров» и «Уралочка». Публикуем список баз отдыха, где еще можно забронировать место, чтобы отметить Новый год 2022 года в Екатеринбурге и Свердловской области.

Гостевой дом «Villa Bogema»

Здесь запланирована новогодняя программа с 31 декабря 2021 по 2 января 2022 года. В программе на 31 декабря 2021 года ожидается новогодний банкет, программа с дискотекой и подарки.

На 1 января 2022 года для гостей начнется день с похмельного завтрака, затем будет посещение Хамама с бассейном, игры на свежем воздухе, катание на ледянке с горок и на катке.

Загородный клуб находит в 35 километрах от Екатеринбурга в Сысерстком районе. Адрес: поселок Верхняя Сысерть, ул. Садовая, 2Л.

Цена: номера категории «Стандарт» от 33 000 рублей

Телефон: +7 (982) 604-74-44

1 января 2022 года можно погулять по лесу, покататься на бубликах и санках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Загородный клуб «Шишки»

Загородный клуб предлагает систему «Все включено» на празднование Нового года с 31 декабря 2021 года по 2 января 2022 года. Сюда входит банкет, трехразовое питание, развлекательные программы, файер-шоу, завтрак 2 января 2022 года и выезд.

Место находится в 25 километрах от Екатеринбурга на побережье озера Балтым. Доехать сюда можно по Старотагильскому тракту.

Цена: номер Стандарт 27 500 рублей, номер Делюкс – 29 500 рублей

Телефон: +7 (922) 109-10-65

База отдыха «Сосновый бор»

С 31 декабря 2021 года по 2 января 2022 года здесь пройдет программа встречи Нового года 2022 по системе «Все включено». Посетителей ожидает праздничный банкет, развлекательная программа – народные гулянья «Разгуляй», файер-шоу и другие, а также конкурсы и дискотека. Для взрослых и детей здесь пройдет встреча с Дедом Морозом и фейерверк. 1 января можно будет покататься на лыжах и на горках.

База отдыха расположена в 50 километрах от Екатеринбурга на берегу Билимбаевского пруда. Она находится по адресу: город Первоуральск, поселок Билимбай, ул. Свердлова, 70А.

Цена: номер в отеле – от 16 000 рублей. Коттедж – 40 000 рублей

Телефон: +7 (904) 980-67-10

Загородный комплекс «Зенит»

Организаторы обещают провести зажигательный Новый год в загородном комплексе «Зенит». Празднование здесь начнется 31 декабря 2021 года в 21:00. В программе будет ведущий, детский аниматор и певица, которая вместе с ведущим будет исполнять новогодние песни. В конце торжества будет салют, после чего организаторы вынесут торт, который сможет опробовать каждый посетитель.

На первые дни января 2022 года здесь можно провести отдых на природе: погулять по лесу, поваляться в сугробах, пожарить шашлыки в мангальной зоне, а после погреться в бане.

Загородный комплекс расположен в 30 километрах от Екатеринбурга. Сюда можно добраться на машине по Челябинскому тракту.

Цена: ужин – 2000 – 2500 рублей, проживание в номере – от 2500 рублей.

Телефон: +7 (961) 774-01-76

Во многих базах отдыха есть баня и сауна Фото: Алексей БУЛАТОВ

Загородный гостиничный комплекс «Монетный двор»

Это место подходит для корпоративов или празднования в компании друзей. Здесь посетители могут сами составить себе новогоднюю программу в коттедже или же снять банкетный зал.

Рядом с комплексом находится конный клуб, можно погулять на лошадях, провести с ними фотосессию, или пройтись пешком по лесу, можно покататься на коньках, также здесь есть баня и сауна.

Загородный комплекс расположен в 30 километрах от Екатеринбурга в поселке Монетный по адресу улица Полевая, 17. Добраться сюда можно по дороге на город Березовский.

Цена: малый коттедж до 20 человек за двое суток – 60 000 рублей. Большой коттедж за двое суток – 160 000 рублей.

Телефон: +7 (343) 200-83-43

Загородный клуб «Паршино»

Здесь планируется проведение Новогоднего вечера с 31 декабря 2021 года с 21:00. С 22:00 до 4:00 будут выступать артисты, а после музыкального вечера будет дискотека. Для детей будет работать игровая комната. 1 января 2022 года каждого гостя угостят обеденной ухой.

Загородный клуб «Паршино» находится в селе Волковское на улице Рабочая, 1 в 100 километрах от Екатеринбурга.

Цена: стоимость вечера – 3500 рублей на гостя, для детей в зависимости от возраста 1000 – 2500 рублей, проживание в номере – 3000 рублей. Осталось три номера – четырех и пятиместный. На 2 января 2022 года проживание будет стоить 1500 рублей.

Телефон: +7 (966) 710-00-10

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