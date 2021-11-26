От «постправды» до «кормления тролля»: Ученые УрФУ выпустили словарь молодежной лексики

Сленг молодежи не всегда понятен более старшему поколению Фото: Мария ЛЕНЦ

Уральские ученые выпустили словарь, составленный из слов и выражений, которые использует современная молодежь. Все они появились буквально за последние несколько лет. Здесь приведены не только толкования новых слов и выражений, но и примеры их употребления.

Авторы научного труда не ставили целью навязать обществу язык молодежи, они решили лишь зафиксировать слова, часть из которых наверняка в ближайшие годы уйдет в прошлое.

- Словарь выступает хранилищем слов, это важно и для специалистов — ученых разных специальностей, не только лингвистов, поскольку язык и культура идут рука об руку, - рассказывает Татьяна Леонтьева, доктор филологических наук, заведующая кафедрой языков массовых коммуникаций ИнЭУ УрФУ, одна из составителей словаря.

Все эти слова молодежь активно использует в своей речи Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

В научный труд под названием «Словарь актуальной лексики единения и вражды в русском языке начала XXI века» вошли популярные слова и выражения: «токсичный» или «ламповый», «постправда» и «моббинговый», «мейнстрим», «кормление тролля», «бодишейминг» и «виктимблейминг».

Например, слово «ламповый» современная молодежь использует в значении «хороший» или «приятный», а выражение «кормление тролля» означает провоцирование злословия в интернете.

- Значительная часть этих слов отсылает нас к идее объединения человека с другими людьми или, наоборот, к идее отстранения, противостояния, вражды. Так устроены взаимоотношения между людьми, которые, то сближаются, то отдаляются друг от друга, - рассказывает преподаватель УрФУ.

Через несколько лет словарь станет историческим источником для будущих поколений исследователей. Фото: пресс-служба УрФУ

Авторы словаря Татьяна Леонтьева и Анна Щетинина говорят, что словарь, составленный из лексикона современной молодежи, будет интересен любому человеку, который услышал незнакомое слово и хочет его понять.