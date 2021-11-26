В Tik-tok у девушки уже больше 1,5 млн подписчиков. Фото: instagram Масилисо

В Tik-tok все чаще стали появляться ролики, на которых жительница Африки рассказывает о своей жизни в России. У Масилисо Мутумба 1,5 млн подписчиков. В нашей стране она прожила пять лет, и за это время посетила больше десяти городов, побывала и в столице Урала. О том, чем ее шокировал город, что удивляет ее в россиянах и какая русская еда ей нравится девушка рассказала «Комсомолке».

Африканка сразу влюбилась в Россию. Фото: instagram Масилисо

«РУССИКЕ ГОВОРЯТ ВСЕ ПРЯМО, КАК ЕСТЬ»

23-летняя Масилисо Мутумба родилась в Лусаке – столице Замбии. Девушка с детства мечтала жить в России. И эту мечту она осуществила в 2016 году, когда поступила в Тюменский индустриальный университет. В нем девушка отучилась на инженера-строителя.

За пять лет жизни в Тюмени африканка успела побывать в Сочи, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Тобольске и других городах.

- В России я нашла настоящих друзей, с которыми до сих пор поддерживаю прекрасные отношения. Первое, на что я разу обратила внимание в характере русских, это то, что они очень честные. Если им что-то не нравится, они говорят об этом прямо. Африканцы в этом плане всегда боятся обидеть кого-то, поэтому сглаживают углы, - делится наблюдениями Масилисо.

Фото: instagram Масилисо

Сейчас девушка переехала к себе на родину в Замбию. И вернуться в Россию планирует, когда у нее наберется 2 миллиона подписчиков в Tik-tok - об этом она недавно объявила у себя в социальной сети. Масилисо признается, что влюбилась в русскую кухню и некоторые продукты даже забрала с собой в Африку.

- Очень полюбила гречку и «Доширак». Когда жила в Тюмени, гречку ела чуть ли не каждый день. Такие продукты у нас не продаются, поэтому, когда я поехала домой, увезла с собой целый чемодан еды, - радостно заявляет девушка. - Я взяла сгущенку, пряники, сухарики, квас, и, конечно, «Доширак». Его увезла 5 упаковок. В Африке я угостила этими продуктами родных. Маме и младшему братику не понравились сухарики. Они им показались очень твердыми. Зато все пряники они съели с удовольствием.

Масилисо приехала в Екатеринбург на форум 100+. Фото: из личного архива Масилисо

«Я ПОДУМАЛА: ВАУ! ЧТО ЭТО ТАКОЕ?»

В Екатеринбурге африканке удалось побывать два раза. В 2017 году девушка приехала в столицу Урала всего на один день на вечеринку к знакомым, которые отмечали день независимости Замбии.

- Мы с подругой состояли в чате студентов из Африки, и ребята, которые жили в Екатеринбурге, пригласили всех желающих на праздничную вечеринку. А мы, не раздумывая, решили отправиться к ним, - вспоминает Масилисо.

Екатеринбург стал одним из первых городов, который девушка поселила в России.

- Больше всего меня поразили трамваи, так как до этого я их еще не видела. В Тюмени, где я жила, их не было. Помню, я так удивилась, что посередине дороги есть еще дополнительный транспорт . Подумала: «Вау, что это такое?!», - смеется девушка. - Один раз я на нем прокатилась, но не сказала бы, что сама поездка меня как-то особенно впечатлила.

Африканка прогулялась по центру Екатеринбурга и устроила себе шопинг. Фото: из личного архива Масилисо

Спустя два года африканке все же удалось пожить в Екатеринбурге. В конце октября 2019 года она прилетела в столицу Урала, чтобы принять участие в Международном форуме строительства 100+. Девушка снимала квартиру вместе с друзьями.

- Большую часть времени я провела на форуме. На него я зарегистрировалась и приехала как студент и будущий строитель. Город тоже успела посмотреть, но в основном была только в центре. Екатеринбург мне показался очень большим, красивым и чистым, - улыбается африканка. - Мы сходили в торговый центр «Гринвич», я там купила себе новые джинсы, зашли поесть в KFC, потому что я очень люблю фасфуд.

По городу девушка много гуляла с друзьями. Фото: из личного архива Масилисо

На окраинах города девушка тоже успела побывать. Она заходила в одно из студенческих общежитий, но вспомнить, какое именно, сейчас уже не могла.

- Не могу сказать ничего плохого о таких частях города, я бы сказала, что дома и здания там нормальные, среднего уровня, - поясняет Масилисо.

Блоггер признается, что с удовольствием приехала бы в Екатеринбург летом, ведь до этого она оба раза была только поздней осенью.

- В Екатеринбурге мне было очень холодно, особенно из-за того, что мы много гуляли, - улыбается девушка. - Конечно, я брала с собой теплую куртку, потому что в Тюмени тоже всегда было холодно, и я уже была готова к такому. Но все равно я очень мерзла. Для меня холод – это мой враг, так как я часто болею.

Фото: instagram Масилисо

«СЕКРЕТЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА»

Летом 2020 года девушка переехала на свою родину. Сейчас девушка учится на магистратуре в Москве, но пока онлайн. Теперь в социальных сетях она рассказывает о жизни в Африке. Весной 2021 года Масилисо организовала свои курсы по изучению английского языка, которые активно продвигает в своем аккаунте в instagram.

- Я поняла, что людям очень нравилось, как я объясняю английский язык. В коротких роликах в тик-токе я в основном рассказывала самые элементарные вещи: как произносится «and», в каких случаях используется «sory» или «10 способов назвать женщину красивой на английском языке». Люди стали писать мне и просить обучить их языку. Они говорили: «Я так давно хотела начать заниматься с носителем языка, ты очень хорошо объясняешь, лучше, чем мой учитель в школе», - рассказывает Масилисо – Так я занялась репетиторством. А потом желающих стало так много, что я просто не успевала обучать их по одному. Тогда зародился мой авторский курс, который помогает легко выучить английский с нуля.