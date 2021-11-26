Девушка жила в неполной семье. Фото: личная страница погибшей во «ВКонтакте»

Следственный отдел Тагилстроевского района Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства после смерти 16-летней школьницы. Девушка свела счеты с жизнью в конце октября, до этого ее с подругой видели на уроке с бутылкой пива. Основанием для расследования стала предсмертная записка несовершеннолетий, которую обнаружили в кармане куртки.

- Да, я пила сегодня, но лишь для того, чтобы осмелиться на этот шаг. Я не люблю свою мать, точнее - ненавижу ее. Спросите у нее, в чем она виновата. У меня не было отца, да и матери скорее тоже. Простите, если сделала больно. Папе и сестренке привет, люблю. Пока, - написала перед смертью школьница.

Ученица 10 класса воспитывалась в неполной семье. Известно, что мать девушки была судима за побои. В СУ СКР по Свердловской области не комментируют ход расследования.

- Возбуждение уголовного дела не озночает, что девушка стала жертвой преступного влияния. В больше степени это процессуальная необходимость, чтобы провести ряд следственных действий, - пояснил «КП»-Екатеринбург осведомленный источник.

Напомним, что этой осенью две школьницы свели счеты с жизнью в свердловском поселке Староуткинск. А на окраине Екатеринбурга 13-летняя девочка покончила с собой и оставила родителям записку.