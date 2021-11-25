Орлица, которую в мороз нашли на автобусной остановке в Магадане, впервые за 10 лет ждет потомство

Когда водитель автобуса подъехал к остановке и вышел, замерзшая птица запрыгнула ему на руку. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Специалисты центра «Холзан», где реабилитируют хищных птиц, скрестили пальцы. Одна из их пациенток – беркут Магги – наконец-то готовится стать мамой. Летать высоко сама она уже не способна из-за давней травмы. Но вот завести орлят, которые смогут подняться в небо – вполне. Ранее это у нее не получалось.

- В оплодотворенных яйцах раньше все никак птенцы не формировались. Она часто слезала с них. У нее с поведением было не все в порядке, - рассказывает Олег Светлицкий, директор центра по мониторингу и реабилитации хищных птиц «Холзан».

Причиной странного поведения, по словам специалистов, стали обстоятельства, при которых ее нашли несколько лет назад. В трескучий мороз Магги сидела одна на остановке в 40 километрах от Магадана и… ждала автобус. Звучит, будто небылица. Но, по воспоминаниям очевидцев, повредив где-то крыло, она точно знала, что улететь в мороз уже никуда не сможет, а вот на автобусе уехать – вполне. Объясняться это может тем, что птица не дикая, а ручная. Но от своего хозяина она однажды по какой-то причине улетела.

У Магги до сих пор подвисает крыло. Но летать она все-таки может. Фото: Светлана Погудина, центр «Холзан»

- Остановкой была бетонная конструкция на трассе недалеко от Магадана. Водитель междугороднего автобуса, подъехав к ней, вдруг увидел птицу, сидевшую на лавочке. Он вышел, а она сразу к нему на руку прыгнула. Видимо, была воспитана человеком, - рассказывает Олег Светлицкий. - Водитель передал ее в Магаданский заповедник. Потом уже ее передали к нам на реабилитацию. Сегодня зоопарки практически не берут таких птиц – из природы.

Назвать орлицу Магги решили в честь города Магадан, рядом с которым ее и нашли. Сейчас она живет в специальном вольере в центре «Холзан» под Екатеринбургом. В нем есть место даже для небольших полетов. Правда, одно крыло у нее восстановилось не до конца – подвисает. Но в остальном она чувствует себя хорошо. Ей даже нашли пару – самца, с которым птица пытается завести потомство.

Магги (справа) сейчас живет вместе с самцом в специальном вольере. Они ждут потомство. Фото: Светлана Погудина, центр «Холзан»

- В природу она не будет возвращаться. Это ручная птица, хотя от своего человека она, видимо, отказалась. Все-таки даже собака порой убегает. А птица полетела и не вернулась, - добавляют в центре «Холзан».

К слову, беркуты это самые крупные орлы. Они в основном обитают в северном полушарии, живут в горной местности. Они занесены в Красную книгу России, как редкий вид. В Центральной Азии их используют для охоты на зайцев и лисиц.

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