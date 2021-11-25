Сейчас власти рассматривают вопрос о введении QR-кодов в общественном транспорте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава свердловского управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских предложил следить за контактными через телефоны. Специалист считает, что такие меры помогут снизить распространение коронавирусной инфекции в регионе. Инициатива была высказана на закрытом совещании с заместителем губернатора Павлом Крековым и депутатами Заксобрания.

- Это его видение ситуации, как главного санитарного врача области, - рассказывает депутат регионального парламента Вячеслав Вегнер. – Но на сегодняшний день это технически невозможно исполнить. Нам что, всем по трекеру выдать?! Вопрос о введении таких мер даже не обсуждался. Но предложение предусматривает отслеживать не только контактных, но тех, кто болеет дома в легкой форме. Чтобы они не могли пойти в торговый центр, кинотеатр или магазин. Это звучит логично. Нужна гарантия, что человек никуда не пойдет и не заразит других. Нужно как можно быстрее локализовать очаги распространения инфекции.

С начала ноября на Среднем Урале в 120 раз сократились темпы прироста заболеваемости. Власти видят в этом эффект введения системы QR-кодов двухнедельного дистанта для школьников и учащихся средних специальных образовательных учреждений.

Накануне стало известно, что оперштаб рассматривает вопрос о введении QR-кодов в общественном транспорте. Специальная рабочая группа посетит Казань, чтобы оценить опыт коллег из Татарстана, где такие меры действуют с 22 ноября.

- Мы прорабатываем тему с QR-кодированием в общественном транспорте. Специальная группа выедет в Татарстан, чтобы изучить все моменты такого решения, - пояснил Павел Креков.

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