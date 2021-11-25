«Хватает за уши, волосы и нос»: Жительница Екатеринбурга пожаловалась на жестокое обращение с детьми в центре дошкольного образования

Одна из родительниц Юлия Пермикина рассказала «КП»-Екатеринбург, что стала свидетелем того, как одна из воспитательниц едва не схватила мальчика за волосы. Фото: Юлия Пермикина.

Скандал назревает в детском центре «Малыш и Карлсон» на Агрономической № 30а в Екатеринбурге. Родительница Юлия Пермикина рассказала «КП-Екатеринбург», что стала свидетелем того, как одна из воспитательниц едва не схватила мальчика за волосы. Это произошло, когда Юлия забирала из центра свою семилетнюю дочку.

- Я подумала, что ребенку надо заниматься чем-то увлекательнее гаджетов после школы. «Малыш и Карлсон» - это маленький центр, и там всего-то занимается десять детей, которым по 7-8 лет. Когда я пришла забирать свою дочь, то обратила внимание, что один мальчишка, шаловливый такой, выбежал из класса и сел на диванчик. А следом за ним, вышла «домомучительница» и замахнулась, как будто его за волосы хочет схватить. Мальчик просто весь вжался в диван. В коридоре стояли родители, поэтому воспитательница стушевалась и ушла. Мне тогда еще дочка не рассказала ничего, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Юлия Пермикина.

Это произошло, когда Юлия забирала из центра свою семилетнюю дочку. Фото: Юлия Пермикина.

По пути домой Юлия стала расспрашивать дочку Машу о том, как прошел ее первый день на занятиях. Неожиданно девочка начала рассказывать про строгую воспитательницу. Юлия сама в прошлом военнослужащая и знает, что такое дисциплина, поэтому не сразу убедилась в жестком обращении с детьми.

- Моя Машутка была там всего один день. Но она стала говорить, о том, что воспитательница таскает детей за уши и за волосы. Я дочке говорю: «Покажи, как таскают». Она взяла меня за волосы, стала тащить. Больновато. Потом дочь еще сказала, что воспитатель угрожала, что закроет в туалете детей, которые медленно одеваются,- делится Юлия.

По пути домой, Юлия стала расспрашивать дочку Машу о том, как прошел ее первый день на занятии. Фото: Юлия Пермикина.

Сегодня Юлия забрала вещи ребенка из развивающего центра. И больше водить туда свою дочь не планирует. В своем рассказе, ребенок Юлии объясняет, почему ей не понравились занятия на «продленке». По словам девочки, воспитатель схватила одного ребенка за то, что он шалил и был неаккуратен. Другого мальчика закрыли на замок в туалете.

- Учительница строгая, хватает за уши, волосы и за нос даже. Артура (имя изменено - Прим. Ред.) за то, что он им все раскалякал, и суп пролил, отвела в туалет на замок. Девочка села раскачивалась, сломала стул и упала. Ее тоже увели в туалет и закрыли на замок с тем Артуром. А вот еще одного мальчика наказали, за то, что он им все разрисовал и мешал. Его закрыли в шкафу, - говорит на видеоролике Мария.

В своем рассказе, ребенок Юлии объясняет, почему ей не понравились занятия на «продленке». Фото: Юлия Пермикина.

Маша призналась, что ходить на занятия к такой учительнице ей было б страшно. В свою очередь, Юлия планирует предупредить родителей о том, что к детям в центре относятся жестко.

«Комсомолка» связалась с самой воспитательницей этого детского центра. Женщина очень удивилась, что ей приписывают необычные методы воспитания, в виде закрытия в шкафу и туалете.

– Ну, бывает, что нос схватишь платком, потому что дети на улице с соплями бегают. А что еще делать? Но, чтобы воспитывать как-то жестко, такого не было. Как-то раз, к нам привели агрессивного мальчика, который бил других детей, но мы беседовали с родителями, говорили, что так воспитывать ребенка нельзя. Настал момент, когда дети встали в позицию либо он, либо мы. Его отец, когда забирал ребенка, угрожал, что сейчас всех поколотит,- пояснила воспитательница центра «Малыш и Карлсон».

Воспитательница также отрицает, что деток запирают в шкафу и туалете. В шкафу хранится инвентарь и места, чтобы закрывать там детей, просто нет.

- А как я могу их в шкафу закрыть? У нас шкаф-купе без ключа. Бывало, что дети сами забирались в шкаф, а потом плакали, что не могут выйти. Но такого, чтоб закрывать кого-то, такого не было. Туалет на ключ также не закрывается, - заключает она.

В шкафу - купе закрыть ребенка невозможно, в нем много спортивного инвентаря. Фото: предоставлено воспитателем детского центра.

К тому же, воспитательница добавила, что Маша ходила в центр только один день. А в конце дня, девочка уходила, обняла воспитателя и говорила, что придет завтра на занятия и не хотела уходить. Маша была спокойная, и ей нравилось рисовать с девочками в этот день.

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