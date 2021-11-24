Фигурантами «уральского блокбастера» стали двое неоднократно судимых мужчин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская полиция раскрыла подробности дерзкого похищения уральца из-за долга в 15 тысяч рублей. Все произошло ранним утром 17 ноября, в дежурную часть позвонил житель Красноуральска и рассказал, что накануне вечером к нему пришел знакомый, который перевез его в Нижний Тагил и начал свои издевательства.

- Там будущую жертву пересадили в другую машину, надели наручники, похитили сотовый телефон, банковскую карту, ключи от квартиры и паспорт, требуя при этом вернуть долг в сумме. Мужчину ударили ножом в плечо, а позже доставили в лес около «Муринских прудов», - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В лесу пытки продолжились, а пострадавшему привязали к ногам буксировочный трос и при помощи иномарки протащили по земле порядка одного километра. Пленнику чудом удалось избавиться от смертельной петли на ногах. Он сбежал и обратился за помощью в полицию. Позже выяснилось, что фигурантами «уральского блокбастера» стали двое неоднократно судимых мужчин.

По словам полковника Горелых, потерпевший судим за кражи и мошенничество, освободился из мест лишения свободы летом этого года. На счету похитителя несколько имущественных преступлений и грабеж, на свободу он вышел только в январе. Его удалось поймать по горячим следам.

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Задержанный объяснил свой поступок тем, что в состоянии алкогольного опьянения он не может контролировать свои поступки. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Разбойное нападение», злоумышленнику грозит десять лет колонии.