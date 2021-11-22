Подготовка кадров для российской киноиндустрии: новые образовательные стандарты

Сфера кинематографа является сегодня одной из наиболее востребованных сфер среди современной молодежи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Современный мировой рынок труда испытывает устойчивый дефицит высококвалифицированных рабочих кадров, что отражается на производительности труда отдельного предприятия, региона и страны в целом.

Основными тенденциями изменения рынка труда в условиях цифровой трансформации являются глобализация, изменение моделей управления в бизнесе и государстве, внедрение информационно-коммуникационных технологий, автоматизация, возникновение новых технологий. Процесс цифровизации затронул все сферы деятельности, в том числе и кинематограф, ведь качественный видеоконтент стал востребован не только в производстве фильмов и сериалов, но и во всех сегментах современной экономики и социальной сферы как средство информационного обмена, исследования и обучения.

Внедрение цифровых технологий автоматизирует многие операции трудовой деятельности, поэтому новое решение старой задачи, требующей участия человека, также диктует необходимость создания новой профессии или заменяется технологией.

Новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), профстандарт и международные конкурсы World Skills ставят перед системой среднего профессионального образования (СПО) задачу подготовить специалистов на высоком творческом уровне, владеющих профессиональными навыками и опытом в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями.

Сфера кинематографа является сегодня одной из наиболее востребованных сфер среди современной молодежи, поскольку рынок киноиндустрии привлекает своей масштабностью и творческой составляющей.

Введение ФГОС СПО по специальности 55.00.00 «Кино- и телепроизводство (по видам)» является актуальным на сегодняшний день, поскольку кино в современном мире вышло за рамки искусства и стало ведущим способом коммуникации.

Только в 2020 году доля отечественных фильмов в российском прокате достигла рекордной отметки (более 50 %), при этом согласно проведенному ВГИК по заказу Минкультуры России научному исследованию «Потребность в кадрах российской киноиндустрии» потребность предприятий и съемочных групп в квалифицированных специалистах среднего звена только увеличивается. Следует обратить внимание: данная проблема была озвучена и Президентом Российской Федерации В. В. Путиным: «…обучение по целому ряду специальностей, остро необходимых современной киноиндустрии, не ведется. Так, на кинорынке сейчас востребовано более 100 специальностей, а готовим мы лишь по 10...».

При этом целенаправленное обучение ведется на уровне высшего образования («Режиссер», «Кинооператор», «Продюсер» и др.).

Разработанный ФГОС СПО по данной специальности предусматривает освоение следующих видов деятельности:

- режиссерская разработка, организация подготовительного периода и съемок кино- и телефильма;

- изобразительная разработка, техническое сопровождение кино- и телесъемок и монтажно-тонировочного периода;

- разработка и реализация звукового решения кино- и телефильма;

- монтаж кино- и телефильма.

Специалисты, подготовленные в рамках нового ФГОС СПО, будут востребованы и конкурентоспособны на рынке труда: в кино- и телестудиях, продюсерских компаниях, рекламных агентствах, медиацентрах, информационных агентствах, газетах, журналах, на интернет-каналах и в интернет-изданиях, а также в других сферах, где сегодня широко применяются аудиовизуальные технологии (образование, наука, бизнес и др.).

На сегодняшний день ФГОС СПО по новой специальности 55.00.00 «Кино- и телепроизводство (по видам)» разработан, прошел всестороннее профессиональное и общественное обсуждение и будет утвержден в ближайшее время.