Игра состоялась в честь 60-летия передачи. Фото: instagram Сергея Ершова

«Уральские пельмени» выиграли кубок игры «КВН», состоявшейся в честь юбилея передачи. Об этом сегодня, 24 ноября, звезда шоу Сергей Исаев рассказал своим подписчиками в instagram. Актер поделился фото и видео со съемок финала конкурса.

Фото: instagram Сергея Исаева

- КВН удался! С Днем Рождения КВН! Кубок наш, - подписал пост артист.

В сборной из десяти команд «Тот КВН» от «Уральских пельменей» приняли участие Дмитрий Брекоткин, Максим Ярица, Сергей Исаев, Сергей Ершов, Александр Попов и Роман Постовалов.

О том, как проходила игра «Комсомольской правде»-Екатеринбург рассказал актер и звезда шоу «Уральские пельмени» Сергей Ершов.

Фото: instagram Сергея Исаева

- Нашей победой это сложно назвать. Это была общая победа всех наших друзей, которые точно так же как и мы уже давно играют в «КВН», - объясняет актер. - Кубок… даже не знаю, где он. Его забрала одна из других команд сборной, так что, у кого он сейчас находится, я не знаю.

Но, как признается, Сергей Ершов, победить юмористам, конечно, было очень приятно.

- Для нас это был такой междусобойчик хороший. С нами играли все наши старые друзья, которых мы знаем уже пост 25 лет. Конечно, во время съемок не прекращались «обнимания» и рассказы о том, кто как сейчас живет. У меня внутри все эти два дня бурлила радость, - делится эмоциями актер.

Фото: instagram Сергея Исаева

Также до этого шоумен Сергей Исаев показал в сторис в своем аккаунте, как проходили репетиции выступления.

-Сегодня вновь соберемся на юбилее «КВН». Утренняя репетиция, к вечеру будем огурцами!, - рассказал накануне Исаев.

По этим видео можно заметить, что такие игры «КВН» для уже бывалых уральских игроков – приятная ностальгия.

Напоминаем, что 9 ноября программе «КВН» исполнилось целых 60 лет. Юбилейная игра состоялась на концертной площадке Крокус Сити Холл в Москве.

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