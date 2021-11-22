Медфракция продолжает помогать больницам Екатеринбурга

Фото: социальные сети Алексея Вихарева

Депутаты медицинской фракции Екатеринбургской думы продолжают помогать городским больницам. В сложные для медицины времена одной из существенных проблем стала нехватка кадров. Руководители учреждений здравоохранения обращаются к депутатам с просьбой помочь в поиске людей, которые смогут выполнять некоторые функции медперсонала.

Депутат Михаил Вечкензин предоставил двух волонтеров для работы в поликлинике в Компрессорном микрорайоне: они помогают медикам заносить в компьютер данные результатов анализов.

Фото: социальные сети Алексея Вихарева

- С просьбой помочь ко мне обратилось руководство медучреждения. Рассказали, что в последнее время из-за пандемии коронавируса возросла работа по приему анализов и тестов. Сотрудник, который раньше обрабатывал результаты, заносил их с бумаги в компьютер, с трудом справляется возросшей нагрузкой, поэтому нужна помощь. Предоставил и оплатил работу двух человек, которые помогают делать эту работу, а также выполняют другие поручения врачей и руководства поликлиники, - рассказал Михаил Вечкензин.

Также он передал поликлинике новую партию бланков, на этот раз – более 10 тысяч штук. Ранее он уже оказывал подобную помощь. В день на прививку в эту поликлинику приходят около 100 человек, поэтому бланки расходятся быстро.

Фото: социальные сети Алексея Вихарева

Лидер медфракции Алексей Вихарев также организовал работу волонтёров в подшефной городской больнице № 23. Уже несколько месяцев трое волонтёров выполняют любые поручения медперсонала больницы: разносят документы по кабинетам, помогают пациентам сориентироваться в больнице, в стационаре разносят еду, моют полы, если требуется. Также помощники работают в ТРК «Веер Молл», где уже третью неделю ежедневно проходит вакцинация населения. Также началась ревакцинация тех, кто впервые привился летом в рамках акции «Вакцинация в каждый двор» в выездных пунктах, организованных депутатами медфракции во дворах жилых домов и в своих приемных.

- Медицинская фракция занимается тем, чтобы облегчить жизнь медикам, сделать максимально доступной и удобной вакцинацию для наших граждан. Мы предоставляем оборудование, организуем места для вакцинации, если требуют обстоятельства, то привлекаем волонтёров и обеспечиваем охрану. Люди это ценят, благодарят и приходят к нам ревакцинироваться. Мы планировали привить до конца года привить 20 тысяч человек, на сегодня эта цифра около 16 тысяч. Уверен, что запланированные 20 тысяч мы скоро достигнем, а, может быть, даже и превысим эту планку, - говорит Алексей Вихарев.

Фото: социальные сети Алексея Вихарева

В эти дни работу пунктов вакцинации в Пионерском и Юго-Западном микрорайонах организовал также депутат медфракции гордумы Дмитрий Николаев. Прививки в теплых помещениях, предоставленных депутатом, ставили квалифицированные врачи ЦГКБ №7. Также на днях Дмитрий Николаев передал в ЦГКБ №7 СИЗы (50 тысяч одноразовых медицинских масок и 10 тысяч перчаток разных размеров), а также 40 комплектов ПЦР-тестов.

- Наши медики ежедневно находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Убежден, что людям, спасающим тысячи жизней ежедневно, необходимо помогать настолько, насколько это возможно. Надеюсь, переданные мной СИЗы помогут докторам в работе, - прокомментировал депутат Дмитрий Николаев.

Переданные больнице СИЗы предназначены для медработников, их они ежедневно в обязательном порядке используют в работе. ПЦР-тесты нужны для исследования пациентов, которые поступают на лечение в отделения больницы.

Фото: социальные сети Алексея Вихарева

- Сегодня в нашей больнице оказывается плановая врачебная помощь, прием и лечение коронавирусных больных не ведется. Тем не менее, нам нельзя допустить занос инфекции в отделение, поэтому проводим большую профилактическую работу. Переданные нам тесты на «ковид» и средства индивидуальной защиты нужны ежедневно и в больших количествах. Благодарим Дмитрия Николаева и медфракцию за помощь, - отметил главный врач ЦГКБ №7 Евгений Барац.