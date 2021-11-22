В составе сборной России Шатов играл на ЧМ-2014 в Бразилии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главной «трансферной» новостью прошлой недели в российском футболе стало решение 31-летнего Олега Шатова приостановить карьеру. Воспитанник екатеринбургской «ВИЗ-Синары» внезапно решил отдохнуть от футбола и расторг контракт с казанским «Рубином», в составе которого выходил с капитанской повязкой.

Но в этом сезоне полузащитник вышел на поле всего трижды. Вероятно, Шатов перестал вписываться в схему игры Леонида Слуцкого.

- «Рубин» футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Полузащитник Олег Шатов принял решение приостановить карьеру. - Олег Шатов перешел в наш клуб в июле 2020 года, сыграл за «Рубин» 25 матчей, забил один гол и сделал три голевые передачи. Олег, спасибо за все и скорейшего возвращения на футбольное поле! – говорится в заявлении клуба.

Сам Шатов выразил надежду, что еще вернется на футбольное поле в качестве игрока. Возможно, он присоединится к «Рубину» на зимних сборах в Турции.

- Я точно знаю, что я сделаю эту попытку, потому что я реально люблю футбол, реально дорожу этим, это большая часть моей жизни. В январе буду принимать решение, - сказал Шатов в интервью пресс-службе команды.

За шесть лет в «Зените» Олег Шатов забил 23 гола в 139 матчах. Фото: Александр ГЛУЗ

Сейчас футболист находится с семьей в Санкт-Петербурге. О решении временно повесить бутсы на гвоздь не знали даже его родители, живущие в Нижнем Тагиле.

- Он поставил меня перед фактом, - рассказывает «КП»-Екатеринбург отец футболиста Александр Шатов. – Причина? Старые травмы, которые дают о себе знать. От моего отношения к этому ситуация не поменяется. Конечно, если решит потом вернуться ему будет непросто найти себе новую команду.